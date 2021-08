México no puede regresar 40 años al pasado y desaparecer al INE: Manuel Añorve

Ante la polémica que se ha generado en torno a la insistencia del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por aprobar una reforma electoral que para muchos actores políticos solo busca atentar contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, Manuel Añorve, coincidió con estas posturas al señalar que México no puede regresar 40 años al pasado y desaparecer un instrumento de la ciudadanía como lo es el INE.

En ese sentido Añorve aseguró que la oposición no cederá sus votos para berrinches o caprichos presidenciales, por lo que jugará un papel en el ánimo de mejorar las cosas no podemos permitir regresar 30 o 40 años al pasado y desaparecer un instrumento como lo es el INE que es de la ciudadanía, no del gobierno en turno.

Asimismo el legislador indicó que como grupo parlamentario la oposición está dispuesta a escuchar propuesta; sin embargo, no apoyarán ninguna “ley a modo”.

Sobre la reforma electoral, Manuel Añorve, consideró que se puede mejorar situaciones como la transparencia, la designación de consejeros o de los miembros del tribunal electoral, pero se debe hacer con responsabilidad.

¿Oposición dirá no a la reforma electoral?

Sobre si los partidos de la oposición dieron un rotundo no a la reforma propuesta por el presidente, ante un acuerdo previo, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, señaló que esto no será así, pues primero se habrá que analizar la propuesta.

Si bien se especula mucho, luego de que fracasara la intención de un periodo extraordinario de sesiones para tratar los lineamientos de la consulta popular, el senador indicó que la propuesta de reforma electoral será analizada con responsabilidad.

Al respecto el Añorve recalcó que no son un bloque de oposición que duerma y amanezco pensando en el nombre ya que ya se ha visto que se ha votado a favor de reformas que ha propuesto el presidente, siempre en el ánimo constructivo no destructivo, concluyó el senador.