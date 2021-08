Irá a revisión el mecanismo de protección a los periodistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia mañanera que solicitará al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, una revisión sobre el mecanismo de protección a los periodistas.

Al ser informado sobre el asesinato de Jacinto Romero Flores, periodista veracruzano, y del secuestro de Teresa Montaño Delgado en el Estado de México, el presidente señaló: "Yo recibo tu recomendación y lo voy a proponer a Alejandro Encinas, que se haga una revisión sobre el mecanismo de protección a los periodistas, porque en efecto es algo que ya venía y nosotros lo hemos continuado, pero a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente, y hay que revisarlo", destacó.

El mandatario también lamentó el asesinato de comunicadores y aseguró al gremio de informadores que cuentan con el apoyo de su Gobierno: "Que se ve a fondo, es muy lamentable este asesinato de periodistas y decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridades, de nadie y tampoco de la delincuencia organizada", refirió.

No vamos a tolerar violencia ni a la delincuencia: AMLO

López Obrador indicó además que su Gobierno no va a tolerar la violencia ni a la delincuencia: "No hay impunidad, no vamos a tolerar violencia y a la delincuencia, ni a la organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Y que sepan que lo ideal es que no se haga daño a nadie, pero si se comete un delito se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho, que no haya impunidad", señaló.