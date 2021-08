En Veracruz, policía trans detiene discriminación al recibir nueva identidad como hombre

Erick era mujer, pero siempre se sintió identificado como hombre, y desde hace siete años labora como elemento de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, adherido a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.

Se trata de la octava persona transgénero que logró cambiar su identidad, de manera oficial, modificando su acta de nacimiento, en la entidad.

Erick Leonardo Arenas Ojeda, de 31 años, fue víctima de constantes actos despectivos y ofensas por parte de sus compañeros de trabajo, sumándose al 7.8 por ciento de la población que sufre discriminación por su orientación sexual en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Eso fue en el trabajo, pero esta situación también es en la familia, esta situación es social”, destacó.

Después de eso, se armó de valor e inició un proceso legal para que el Registro Civil le otorgara la documentación oficial con su nueva identidad. El año pasado se vio en la necesidad de presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la discriminación que ejercieron en su contra en el interior de la corporación, al llamarlo siempre por su nombre de mujer.

“Me brindó acompañamiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya que yo había presentado en el 2020 una queja por discriminación de los compañeros de área en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial”, recordó.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reporta 182 denuncias presentadas ante este órgano, en lo que va de esta administración, relacionadas con actos de discriminación por la orientación sexual y la identidad de género.

LOGRA AMPARO

Erick también recibió apoyo por parte de la Coalición Estatal de la Diversidad Sexual en Veracruz, para el seguimiento en su caso.

“No respetaban, primero, lo que era mi nombre social que les pedí de favor a mis compañeros que me nombraran como Erick Leonardo y ellos decían que no era posible porque no había un documento como un acta de nacimiento que lo avalara entonces se dirigían a mí como Mariel, que era mi anterior nombre”, expresa.

En 2019, inició el trámite para acceder al nombre con el que se identifica en todo momento y recientemente logró el amparo correspondiente.

“Decían que era una persona trastornada que tenía que ir al psicólogo y que lo que hacía yo no era correcto”, comentó con cierto enojo en su rostro.

Cuenta que ha sido difícil el proceso para que sean respetados sus derechos. Tuvo que invertir dinero, tiempo y esfuerzo para acceder a un amparo; sin embargo, sigue siendo mal visto en la sociedad.

“Si no cumples el rol de mujer o de hombre totalmente, te aíslan, totalmente te discriminan, es una realidad el trato cambia”, agrega.

CAMBIO DE DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA

Aunque ya posee su nueva acta de nacimiento, también buscará cambiar su nombre en la credencial para votar que expide el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Todo lleva tiempo. Primero fue la presentación de un escrito directamente al Registro Civil estatal y son 40 días, según el código administrativo, en que te tienen que dar respuesta y, posterior, recibir una negativa para irse al amparo directo, el cual se prolonga de seis a ocho meses”, mencionó.

No obstante, próximamente iniciará también los trámites para cambiar su documentación académica ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), aunque tenga que invertir más dinero, tiempo y esfuerzo para conseguirlo.

Y es que la mayoría de las personas transgénero que han cambiado su identidad en documentos oficiales fueron mujeres y, en este caso, Erick sería el primer hombre veracruzano en lograrlo.

“Representa mi plenitud, mi felicidad, el mostrar cómo toda la vida me he sentido. Toda mi vida he sido Erick. Biológicamente nazco con el sexo femenino, pero mi identidad es masculina y es lo que soy”, afirma.

VIAJAN A CDMX

Un caso similar es el de Naomi Pérez Cano, quien era José Alberto. En 2017, tenía 34 años y, a finales de julio, logró su cambio de identidad ante el INE.

Ella es originaria de San Andrés Tuxtla, municipio ubicado en la zona sur de Veracruz, donde, en aquel entonces, se trataba de la primera persona en la región en conseguir la credencial para votar con su nueva identidad.

Tuvo que viajar a la Ciudad de México para iniciar el trámite, con la ayuda de la asociación civil Abogado en tu casa. Le llevó poco más de dos meses que el Instituto Nacional Electoral aceptara el cambio de identidad. Ella estudió la licenciatura en Pedagogía en el Centro de Estudios Superiores de Los Tuxtlas. Fue maestra por dos años, pero después se desempeñó como estilista.

En el proceso electoral reciente, Naomi fue la primera mujer trans en una planilla como candidata a la regiduría sexta del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

CRECEN SOLICITUDES

A mediados de julio pasado, cinco ciudadanas y ciudadanos solicitaron asesoría al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para concluir trámites y concretar el cambio de su identidad de género, de manera formal, en su acta de nacimiento.

La secretaria de agendas del PRD, Miryam Lagunes Marín, acudió personalmente a la oficina del Registro Civil, ubicada sobre la calle de Encanto, frente al Palacio Legislativo, municipio de Xalapa, para dar seguimiento a las solicitudes.

La perredista considera que la negación de los documentos oficiales corresponde a una falta de reconocimiento de sus derechos civiles por parte del estado. “El Partido de la Revolución Democrática de Veracruz siempre ha estado por el pleno reconocimiento de los derechos civiles de todas las personas, esto incluye la identidad, el nombre y en un futuro esperamos que ya se apruebe el matrimonio igualitario en el estado, vamos por esa línea”, detalló.

Lagunes Marín reconoce la fortaleza de hombres y mujeres “valientes” que se han enfrentado a un sistema que los revictimiza y que pone todo en su contra para que no se les reconozcan sus derechos.

MAAZ