Tercera ola golpea a senadores

La tercera ola de contagios de COVID-19 pegó también al Senado de la República, donde cuatro legisladores han sido reportados recientemente como positivos.

Por segunda ocasión, la senadora guerrerense Nestora Salgado (Morena) reportó que está contagiada de COVID-19. La primera vez fue en junio del año pasado, cuando tuvo que ser trasladada a un hospital de la Secretaría de Marina; a pesar de que el virus la volvió a atacar, estuvo presente en una sesión virtual el viernes, para votar una prórroga sobre la entrada en vigor de medidas sobre subcontratación.

“Estoy pasando por una situación difícil por el COVID-19 de nuevo, esto que acaba de pasar con nuestra compañera activista y defensora de derechos humanos, Martha Sánchez Néstor, que nos despierte ese sentimiento humano. Se estuvo batallando para trasladarla, no hubo medios para llevarla. No podemos estar perdiendo vidas humanas tan valiosas, no es solamente ella, somos todos”, dijo en la sesión del viernes la senadora.

El senador del PRD Antonio García, así como el morenista Daniel Gutiérrez, se reportaron también contagiados con el virus. Ambos no acudieron a los trabajos legislativos recientes.

“Tras realizarme una prueba de rutina para la detección de COVID-19 me han informado que soy positivo”, informó el perredista García Conejo.

La senadora morenista por Campeche, Cecilia Sánchez, también reportó que su estado de salud ya mejoró, aunque antes estuvo hospitalizada a causa del virus. “Estuve internada por COVID-19, pero ya estoy reincorporando a mis actividades, cada día estoy mejor, estamos más fuertes que nunca para seguirlos apoyando”.

