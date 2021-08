Pierde Pacto Oaxaca 13% inversión: Concamin

El Pacto Oaxaca, firmado entre el gobierno federal y el sector privado perdió 13 por ciento del monto de inversión anunciado hace medio año de acuerdo con datos de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

La noche de este lunes la confederación que preside Francisco Cervantes, dijo que son 39 ya los proyectos considerados en el comité de obras de dicho pacto. La inversión de estos proyectos asciende a 60 mil 106 millones de pesos.

En febrero de 2021, integrantes del Pacto Oaxaca, entre estos el gobierno federal, nueve estados y el sector privado y la academia destaparon 36 proyectos de infraestructura de desarrollo económico por 69 mil 707 millones de pesos.

En ese momento, Marco Gutiérrez, quien era presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), expuso que los proyectos deben tener al menos el 50 por ciento de participación del sector privado al contar con una fuente de repago.

Dentro de la nueva lista de proyectos no se encuentra un gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad y privados que estaba programado de Salina Cruz a Tapachula, el cual tenía un valor por más de 6 mil millones de pesos, entre otros.

Sin embargo, la Concamin anunció este lunes que este es un primer listado, que podrá ampliarse en la medida en que se identifiquen nuevas oportunidades, en coordinación con los gobiernos de los nueve estados de la región y que tendrían que cumplir el requisito de ser de infraestructura productiva, con inversión privada y retorno de capital.

La lista

Esta lista contiene los 39 proyectos del Pacto Oaxaca que dio a conocer la Concamin.

• Campeche Ramal Ferroviario Seybaplaya Tren Maya

• Campeche Canal de Navegación de acceso al Puerto Seybaplaya

• Campeche Acueducto marino sobre Laguna de Términos de Ciudad del Carmen

• Campeche Canal de Navegación de acceso al Puerto Carmen

• Campeche Modernización de la Carretera Federal 261 Tramo Campeche-Hopelchen

• Chiapas Tren Tapachula - Aeropuerto Internacional- Puerto Chiapas (puerto de altura)

• Chiapas Centro Logístico, Ciudad Hidalgo, Chiapas

• Chiapas Modernización del tramo carretero La Angostura Pujiltic - Chiflón - El Limón - La Campana, del KM. 25+000 al KM. 108+361

• Chiapas Modernización de Corredor Vial Metropolitano-Los Llanos-Fronteriza

• Chiapas Prolongación del Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez

• Chiapas Ampliación de Rodaje de Plataforma de Carga Aeropuerto Angel Albino Corzo

• Chiapas Plataforma Logística Llano San Juan

• Chiapas Rehabilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas y PTAR

• Análisis Chiapas Centro de innovación tecnológica

• Guerrero Autopista de Cuota Acapulco Sur

• Guerrero Ampliación y adecuación del Puerto Vicente Guerrero

• Guerrero Gasoducto virtual Cuautla-Iguala

• Oaxaca Dársena Puerto Escondido

• Oaxaca Parque Agroindustrial Loma Bonita, Oaxaca

• Puebla Parques Industriales Tepeaca, Atlixco, Huejotzingo, Izucar y Tehuacán (5 parques no definitivos)

• Puebla Sistema vial integral para el anillo periférico ecológico en Puebla

• Puebla Boulevard Libramiento San Marcos en Tehuacán, Puebla

• Preparación Puebla Rastro en el Municipio de Tehuacán

• Puebla Terminal de carga aeropuerto y recinto fiscal

• Quintana Roo Desarrollo Turístico Sustentable en Bahía de Chetumal (Marina). Dragado de Canal de Zaragoza

• Quintana Roo Primera Etapa - Parque Industrial y Recinto Fiscalizado Estratégico Chetumal (40 HAS)

• Quintana Roo Central de Abastos Chetumal (34.5 HAS - 268 Bodegas)

• Quintana Roo Puente Nichupte

• Quintana Roo Parque de la Equidad Cancún

• Tabasco Carretera de acceso al Nuevo Puerto de Frontera desde Cd. Frontera (7kms)

• Tabasco Ferrocarril Chontalpa-Dos Bocas (Huimanguillo a Paraiso)

• Veracruz Libramiento Córdoba - Orizaba - Ciudad Mendoza

• Veracruz Autopista La Tinaja - José Cardel – Cosoleacaque

• Veracruz Nuevo Puerto de Veracruz: Terminal Semiespecializada para Carga General Suelta y Contenerizada

• Veracruz Nuevo Puerto de Veracruz: Terminal Especializada en Granel Agrícola

• Veracruz Impulso al Desarrollo Portuario de Tuxpan (API)

• Veracruz Conexión Ferroviaria Veracruz-Tuxpan-Tampico-Matamoros, Tuxpan-Tepeapulco, Hidalgo.

• Veracruz Construcción de infraestructura portuaria para Segunda Etapa del Puerto de Veracruz (API)

• Veracruz Construcción de infraestructura portuaria para servicios costa afuera en el puerto de Alvarado, Veracruz (API Estatal)