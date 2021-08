Alcalde de Tamaulipas pide tregua a la delincuencia organizada

El alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Servando López Moreno, pidió a los grupos de la delincuencia organizada que haya tregua para que exista paz social en toda la zona ribereña, área afectada por los constantes enfrentamientos armados.

Manifestó que la inseguridad afecta de manera importante a la población no solo de Miguel Alemán, sino también de municipios cercanos como: Mier, Guerrero, Camargo y Díaz Ordaz.

"La inseguridad, he alzado la voz en el tema de la inseguridad que nadie lo ha hecho, ningún presidente de la región ha alzado la voz en materia de seguridad, por eso me he acarreado problemas, sin embargo tenemos la responsabilidad de que haya paz en Miguel Alemán y la región, en Mier, Guerrero, Camargo, Díaz Ordaz, quiero que haya paz y tranquilidad", dijo a través de una transmisión en vivo.

Detalló que es urgente que ya no haya violencia en esta región de Tamaulipas, que desde hace años se ve severamente afectada por la guerra que existe entre los grupos antagónicos que se disputan el territorio para diferentes delitos de alto impacto.

"Quiero que no haya violencia, decirle a la delincuencia organizada que ya no queremos más guerra, no queremos más confrontación, y esto lo decimos para todos los grupos, no solo digo para uno solo, no queremos violencia, queremos paz social", puntualizó.