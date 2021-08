Regreso a clases: López Gatell niega imposición de vacuna anticovid a menores

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, descartó la idea de que se vaya a imponer la vacunación contra el Covid-19 para menores de 18 años ante el regreso a clases que será el próximo 30 de agosto.

El funcionario de salud explicó durante su reunión semanal con los gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que los menores de 18 años tienen un riesgo “sumamente bajo” de hospitalización o muerte por Covid-19.

“No existe demostración o ni siquiera indicios que sugieran que vacunar a niños es necesario para lograr un control epidémico, por dos razones fundamentales: de manera muy afortunada los menores de 18 años tienen un riesgo de enfermedad relevante, es decir, la enfermedad que requiere hospitalización o que puede causar la muerte, muy muy muy muy bajo”, dijo.

Además, recordó las cifras presentadas el martes pasado en las que se señala el porcentaje de niños afectados por el Covid-19 que es de 0.004% de enfermedad en menores, por lo que recalcó en que el riesgo es “sumamente bajo” y “no es un objetivo de salud pública trascedente, desde el punto de vista poblacional esa vacunación”.

Vacunas no inhiben transmisión del Covid-19: Gatell

Durante su reunión con la Conago, el subsecretario de Salud señaló que las vacunas no tienen la capacidad de inhibir la transmisión del virus y aún es posible que se las personas se contagien, sin embargo, quienes tengan su dosis no se enfermarán de manera grave o no morirán.

“(…) Por lo tanto, la comunidad escolar, los niños pueden, desde luego, seguir transmitiendo, y también las personas adultas, desde luego las personas adultas de las comunidades escolares que son más de 3 millones de personas fueron vacunadas precisamente con muchas anticipación de la apertura de escuelas”, indicó.

Respecto a la dosis de refuerzo en algunas vacunas contra el Covid-19, señaló: “No hay la necesidad de una segunda dosis, y en general dosis de refuerzo para cualquier vacuna, es muy claro que la evidencia científica es incompleta, pero además que está siendo utilizada con otros propósitos que no son científicos-técnicos y de salud pública, la narrativa pública que se construye y que se tiene a la mano, no hay que hacer demasiado esfuerzo para ver que proviene de los segmentos comerciales".