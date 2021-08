Protección Civil: Aumenta 40% SOS por fugas

Los llamados de emergencia por fugas de gas natural en tomas domiciliarias en la Ciudad de México, atendidos por el Heroico Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones, aumentaron 40 por ciento en el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo periodo del año previo.

De acuerdo con el Registro Estadístico Único de Situaciones de Emergencia, que concentra la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), entre enero y junio del año en curso se reportaron 153, mientras que en el primer semestre de 2020 fueron 109.

Por ejemplo, el 2 de abril pasado, a las 10:30 pm, en Luz Saviñón, esquina con J. Enrique Pestalozzi, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, servicios de emergencia acudieron por una fuga de gas.

“Debido a la falta de mantenimiento se suscitó una fuga de gas natural en tubería de cobre de la instalación del centro de lavado y calentador de agua (boiler)”, sostiene el reporte oficial.

En esa ocasión no hubo daños ni lesionados, por lo que los residentes recibieron recomendaciones para atenderlo.

A nivel general, durante los primeros seis meses de 2021, en la CDMX se reportaron 264 emergencias relacionadas con gas, que incluye además fuga en cilindros de gas LP y en tomas en la vía pública, entre otras. En el mismo periodo de 2020 fueron 321 emergencias de este tipo.

En algunos casos, cuando llegan los cuerpos de emergencia, se confirma que eran falsas alarmas.

Ante esta situación, la SGIRPC orienta a los involucrados y al público en general, con una serie de recomendaciones.

“Si has detectado que existe una fuga cierra la llave de paso, no enciendas ni apagues la luz, tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores. Si la fuga se encuentra al interior de tu hogar, abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile. El gas LP pesa más que el oxígeno; si no hay una óptima ventilación se concentra en lugares bajos.

“El siguiente paso es evacuar y llamar a los servicios de emergencia. No ingreses a tu hogar hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo”, sostiene la dependencia.

El lunes pasado, en el inmueble de Avenida Coyoacán 1909, alcaldía Benito Juárez, hubo una explosión por acumulación de gas LP , de dejó una persona muerta y 29 lesionadas. Cuatro permanecen hospitalizadas.

dza