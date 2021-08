Por adeudo de salarios, acuerda CNTE Michoacán no regresar a clases

La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acordó que debido al incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a la primer quincena del presente mes, no regresará a clases el próximo 30 de agosto.

"La Sección XVIII de la CNTE informa que se ha tomado el acuerdo de no iniciar el ciclo escolar ni virtual ni presencial en tanto no se paguen los adeudos del año fiscal 2020 y se garantice el pago en tiempo y forma de estas quincenas", señaló el magisterio en un desplegado dirigido a directores de planteles y supervisores escolares.

En el mismo documento, los docentes solicitaron a sus superiores que eviten iniciar procedimientos administrativos en contra de los maestros que se sumaron al acuerdo estatal de no reanudar labores.

El gobierno de Michoacán mantiene adeudos por concepto de pagos de bonos, prestaciones y salarios con cerca de 28 mil trabajadores de la educación de la nómina estatal.

A inicios de esta semana, la Secretaría de Finanzas y Administración del estado reveló que tan solo para el pago de salarios a maestros requería de forma inmediata 649 millones de pesos.

Debido a que la administración estatal no cuenta con dinero propio, la SFA dijo que el gobernador Silvano Aureoles Conejo gestionaría recursos extraordinarios con el gobierno federal para poder cerrar su periodo de gobierno sin adeudos.

Más instituciones educativas advierten que no iniciarán ciclo escolar

La Coalición Estatal de Sindicatos y Trabajadores de Educación Superior (Cestes), informó que tampoco iniciará el ciclo escolar en virtud de que el gobierno de Michoacán adeuda un total de 630 millones de pesos a las 25 instituciones integrantes de dicha agrupación.

El sub secretario sindical, Gerardo Bolaños, indicó que no existe confianza hacia el gobierno saliente de Michoacán, por lo que prevé que no se van a liquidar los adeudos antes del 30 de septiembre, fecha en que culmina el mandato de Silvano Aureoles.

En ese contexto hizo un llamado al gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, para que atienda la problemática que afecta a más de diez mil trabajadores pertenecientes a esa Coalición y que dejará fuera de clases a cerca de 95 mil jóvenes estudiantes.

DRV