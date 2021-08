Oposición frena, por segunda ocasión, el periodo extraordinario por revocación de mandato

Con 24 votos a favor y 13 en contra, la oposición logró, por segunda vez, frenar un periodo extraordinario en el cual Morena pretendía avalar la ley secundaria de la revocación de mandato.

Los 13 votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano fueron suficientes para que no se alcanzara la mayoría calificada, ya que otra vez Morena y aliados se quedaron a un solo voto para aprobar el extraordinario.

“En consecuencia no se autoriza en lo general y en lo particular toda vez que el resultado de la votación no se aprueba el proyecto de decreto para que la Comisión Permanente convoque a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones. En consecuencia se tiene por desechado el dictamen, archívese como asunto concluido, se devuelve el dictamen a la primera Comisión”, indicó el presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez.

Aparecen los dimes y diretes

En el debate, la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, calificó a la oposición como tramposa, ya que dicen que sí quieren la revocación de mandato, pero votan en contra para legislar las leyes reglamentarias.

Advirtió que por el desacato por evadir legislar, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene intenciones “oscuras” para que los consejeros sean quienes dicten las leyes reglamentarias y lo hagan a su modo.

En respuesta, la senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) pidió a los morenistas y sus aliados a que en el periodo ordinario de sesiones se sienten a la mesa para realizar una buena ley reglamentaria que sea legal.

“Dejemos los apasionamientos ideológicos y políticos por el bien del país”, dijo.

El senador del PVEM, Israel Zamora, defendió el periodo extraordinario y dijo que la discusión es únicamente si convocamos a las cámaras para que entonces se discutan y entren al fondo del articulado de los tres marcos legislativos importantes: Ley federal de juicio político y declaración de procedencia; ley orgánica de la armada de México; y revocación de mandato.

El senador Dante Delgado (MC) señaló que el Ejecutivo federal, no solo ahora sino de siempre, ha confundido la revocación de mandato con la ratificación del mandato.

“Exijo al presidente honre el compromiso, que protesto de guardar y hacer guardar la Constitución. Y la primera responsabilidad es dándole respeto y dignidad a los otros Poderes de la Unión, de los cuales nosotros formamos parte”, indicó.

El diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que la oposición son una pandilla de simuladores, “no vienen a legislar, vienen a poner las piedras en el camino de la cuarta transformación”.

lhp