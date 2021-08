Matan a balazos al periodista Jacinto Romero, en Veracruz

Medios locales de Veracruz informaron que el periodista de Orizaba, Jacinto Romero fue asesinado en en el municipio de Ixtaczoquitlán. De acuerdo con los primeros reportes y testigos del crimen, el reportero perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala cuando circulaba en su automóvil sobre las calles de la Unidad Habitacional Potrerillo.

Romero Flores era el encargado de cubrir principalmente la sierra de Zongolica y Orizaba para el medio donde laboraba. También hablaba en sus notas de asuntos de seguridad, además de tener una columna política donde comentaba a través de su alter-ego “El Enano del Tapanco”. Por su labor periodística, ya había recibido amenazas en el pasado. En algún momento participó en política, buscando la alcaldía de Ixtaczoquitlán, en Veracruz. Era conocido por organizar campañas para los más vulnerables.

El también locutor de la radiodifusora Ori Stereo 99.3 FM murió a causa de varios impactos de bala, al interior del automóvil en el que se trasladaba para sus coberturas informativas. Los vecinos de la zona llamaron a las autoridades y los cuerpos de recate, sin embargo, cuando llegaron, Romero ya había perdido la vida.

Las autoridades investigan el caso

El personal de la Fiscalía Regional ordenó que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) e inició la carpeta de investigación correspondiente, para dar con los responsables del crimen. Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que el caso fue abordado durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que se realizó en el municipio de Ozuluama.

En sus redes sociales, el mandatario estatal expuso que no se permitirá la impunidad en esta agresión a la prensa."Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune", expresó.

Con información de Juan David Castilla Arcos