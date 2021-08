Escuelas no están preparadas para el regreso a clases, porque carecen de agua y electricidad: José Narro

El doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud, señaló que las escuelas de educación básica del país no están preparadas para un regreso a clases presenciales, debido a que las autoridades abandonaron los planteles y prueba de ello es que de los 230 mil colegios, 14 por ciento no tiene electricidad, al menos 60 mil carecen de agua potable y 70 mil no tienen lavabos.

En entrevista para Heraldo Televisión en Las Noticias con Jesús Martín Mendoza, el también exrector de la UNAM detalló que si bien es necesario que los niños regresen a clases presenciales —porque la socialización dentro y fuera de las aulas es indispensable—, las escuelas carecen de protocolos para garantizar la seguridad del personal educativo, de los niños y de las propias familias.

"Desde marzo se pudo capacitar al personal educativo, a los padres de familia y también mejorar las condiciones sanitarias de las escuelas, pero las autoridades no hicieron nada al respecto, y ahora a menos de 15 días quieren aplicar protocolos inexistentes", expresó.

Afirmó que los planteles carecen de equipo básico, como son cubrebocas, termómetro, gel antibacterial y un arco sanitario, herramientas que podrían servir para prevenir contagios de Covid-19 entre los niños, maestros, personal del plantel y hasta los padres de familia.

El exfuncionario dijo que hace un par de meses la Universidad de Washington informó que en agosto la tercera ola de Covid-19 sería terrible la cantidad de contagios en México, "las autoridades mexicanas lo sabían y no hicieron nada; lamentablemente, ese pronóstico no estuvo equivocado, porque ya estamos a punto de alcanzar los 30 mil contagios diarios en el país".

Criticó que hace unos días el gobierno federal anunció que los padres de familia tendrían que firmar una carta responsiva si mandaban a sus hijos a las escuelas, "algo que no debería de haber existido nunca, pero pasó"; sin embargo, las autoridades eliminaron esa condición.

Narro consideró que las autoridades tuvieron el tiempo suficiente para establecer un protocolo para evitar contagios dentro de las aulas, pero "no se trabajó debidamente y no están preparados para el regreso a clases presenciales".