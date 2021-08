Entrega Cuauhtémoc Blanco Premio Estatal de la Juventud 2021

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo entregó el Premio Estatal de la Juventud 2021 a hombres y mujeres que han destacado en distintos rubros o trabajan a favor de la población en Morelos.



Esta tarde, el Centro Cultural Teopanzolco fue el escenario para dar a conocer a los ganadores de la convocatoria anual, emitida por autoridades del Gobierno del Estado a través del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven).



El jefe del Ejecutivo, reconoció la participación activa de la población juvenil en el estado de Morelos al puntualizar que son persistentes para cumplir sus metas y no dejan de creer en sus ideales para impulsar un mejor futuro con acciones que favorecen a la sociedad.

“Sigan luchando por lo que quieren y no pierdan la humildad, ustedes tienen la oportunidad de cambiar el país, el que persevera alcanza”, aseguró.



Además, Blanco Bravo resaltó la importancia del respaldo de los padres y madres de familia en cada logro alcanzado. ”Muchas felicidades, este es el gran esfuerzo de todos ustedes, yo fui joven igual que ustedes, nunca me rendí y siempre quise ser futbolista, no fue nada fácil”.



Los galardonados con el Premio Estatal de la Juventud 2021, por categoría son: Mariam Weston Flores, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Michelle Bello Vázquez, Economía Social y Responsable; Brenda Sandoval Bahena; Promoción de la Equidad de Género; Antonio Morán Lagunas, Participación en el Deporte y Promoción de la Actividad Física.



También, Fernanda Hernández Fernández, representante de Vistiendo con Amor a Morelos A. C. en Participación Ciudadana; Andy Alexander Flores Escojido, Logros Académicos; José Luis García Santana, Promoción del Arte y la Cultura; Fernando Manuel Ponton Granados, Inclusión y Desarrollo de las Juventudes.



Posteriormente, el mandatario estatal hizo entrega de menciones honoríficas a Celic Sibel Sarmiento Ramírez, Natividad Jaqueline Castillo Morales, Daniela González Loera, Amado Jesús de la Rosa Sotelo, Ricardo Gorostieta Ayala, Andrea Sarahi Cascante Duarte, Sofía de Jesús Bahena, Alonso Galera Urban, Emmanuel Isaac García Sanabria y Franco Longardo Ynsfran.



El director del Impajoven, Diego Arturo Alcázar Pérez indicó que por primera vez en Morelos la gente joven tiene voz, añadió en la entidad hay talento y continuarán trabajando para dar la atención oportuna a necesidades e inquietudes.



También, agradeció al Gobernador por su apoyo a los jóvenes y mencionó “usted fue un ídolo para muchos de nosotros”.



Por su parte, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, destacó el trabajo que ha realizado la administración de Cuauhtémoc Blanco en favor de los hombres y mujeres de 12 a 29 años de edad.



A nombre de los galardonados tomó la palabra, Fernando Manuel Ponton Granados y puntualizó que la juventud “es el presente” y tienen la responsabilidad de trabajar en pro de la sociedad con el acompañamiento de los gobiernos.



A la premiación acudieron José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Osiris Pasos Herrera; Turismo y Cultura, Julieta Goldzwieg Cornejo; Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González; Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre y el consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Samuel Sotelo Salgado.