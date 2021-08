Consejo General de UdeG aprueba Plan de defensa a la autonomía, educación, salud y medio ambiente

En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó de manera unánime el Plan de defensa a la autonomía, la educación, la salud y el medio ambiente que entre otras cosas incluye la creación de una comisión del órgano de gobierno de la Casa de Estudios a través de la cual se solicitará audiencia con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco a fin de exigir que el mandatario estatal respete el presupuesto asignado.



También se acordó el mantenerse trabajando bajo protesta por tiempo indefinido hasta que le sea restituido el presupuesto de 140 millones de pesos a la UdeG y que el Gobierno de Jalisco externe públicamente el agradecimiento y reconocimiento del trabajo que ha llevado a cabo la Casa de Estudios durante la pandemia.



"Se instruye al rector general para interponer todos los recursos legales aplicables así como gestionarlos ante las autoridades competentes por la violación a la autonomía universitaria y por la afectación al presupuesto aprobado por el máximo órgano de gobierno de esta casa de estudios, su consejo general universitario", detalló Guillermo Gómez Mata, Secretario General del CGU (Consejo General Universitario).



Adicionalmente se aprobó "Vamos por los dos", campaña de recolección de firmas que apoya la construcción del Hospital Civil de Oriente y también para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales en donde se invitará a la comunidad universitaria para firmar la petición y se ampliará a las plazas públicas .



La comisión estará integrada por el propio rector general, Ricardo Villanueva; el vicerrector, Héctor Raúl Solís Gadea; Guillermo Arturo Gómez Mata, secretario general; Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías; María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de la Universidad Virtual; Miguel Ángel Navarro Navarro, rector del Centro Universitario de los Valles; Jesús Palafox, representante general del personal académico del Consejo y secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG; Jesús Becerra Santiago, representante general del personal administrativo y Secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG y Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios.



Ricardo Villanueva Lomelí, rector general, expuso que el 7 de julio de 2021 se autorizó el proyecto por parte de la Secretaría de Hacienda y es por eso que se realizaron las licitaciones para el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, quien además señaló que el Gobierno de Jalisco no tiene facultades para reasignar el presupuesto de un órgano autónomo como lo es la Casa de Estudios.



"La Universidad de Guadalajara comprometió los recursos con cargo al presupuesto autorizado, toda vez que como organismo autónomo tenemos asignado un presupuesto que forma parte de nuestro patrimonio y tenemos la suficiencia presupuestaria comunicada por escrito por parte de la Secretaría de Hacienda".



Detalló que con fecha del 18 de marzo del 2021, se remiten siete fichas SIF (Sistema Integral de Fiscalización) para poder pedir que el recurso le fuera transferido a la UdeG en donde ya se contaba con la aprobación del ejercicio de los 140 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda estatal, el 17 y 20 de mayo del 2021.



"Después nos pidieron de favor, si podían cambiar la fuente de financiamiento a Recurso Federal, con lo cual estuvimos de acuerdo para ayudar, la verdad es que la fuente de financiamiento es un poco irrelevante para un proyecto para un museo. Tuvimos que volver a llenar todas las fichas SIF para cambiar la fuente de financiamiento, lo hicimos y el 7 de julio, nos autorizaron otra vez esas fichas. Si hubo un retraso en la transferencia de recursos fue por este cambio que el Gobierno del Estado nos pidió de fuente de financiamiento porque nosotros desde marzo, habíamos cumplido con solicitar el recurso".



El presupuesto que se aprueba para la Casa de estudios, pasa a formar parte de su patrimonio y "ya no están en la esfera ni del Legislativo ni del Ejecutivo", por lo que el intento de reprogramar estos 140 millones de pesos es ilegal, insistió Villanueva Lomelí.



Finalmente, destacó que la UdeG acompañó y respaldó en todo momento al mandatario estatal en las discusiones cuando los desacuerdos subieron de tono con el Gobierno Federal, especialmente con el subsecretario de salud, Hugo López Gatell y consideran que esta acción de intentar restar presupuesto no es la mejor forma de agradecer el respaldo ni la manera de mostrar la solidaridad de todos los universitarios que salieron a apoyar en la atención de la salud de los jaliscienses atentando a la autonomía universitaria.



"Este no es un agravio personal ni político, sino a toda una comunidad, una institución cuya comunidad ha trabajado de la mano del Estado acompañado al Gobierno de Jalisco cuantas veces lo han pedido para defender la autonomía de Jalisco, para defender, la salud de los jaliscienses ante estrategias inviables del Gobierno Federal, no lo hacemos por el Ejecutivo, lo hacemos porque creemos en la autonomía de los Estados, creemos en la autonomía de los municipios, en el equilibro, en la división de poderes".

