Advierte el PVEM, que el sistema electoral requiere oxigenarse y construir un modelo más confiable

El sistema electoral requiere ser oxigenado y sujeto a una revisión profunda para construir un modelo más confiable que permita procesos más cortos, menos costosos, más libres, reformas que permitan regular las redes sociales, aseguró Carlos Puente, coordinador de la bancada en la 65 Legislatura que inicia el próximo 1 de septiembre.

En conferencia de prensa, tras concluir su reunión plenaria, los 41 legisladores electos que integrarán el grupo parlamentario presentaron su agenda parlamentaria para el primer periodo de sesiones en donde subrayaron que continuarán impulsando una agenda a favor del medio ambiente.

Sobre el presupuesto de 5 mil 837 millones de pesos que se prevé el Instituto Nacional Electoral (INE) solicite para realizar eventualmente la consulta popular y revocación de mandato, el líder parlamentario señaló que se debe analizar el monto, pero sostuvo que el órgano electoral debe contar con suficiencia presupuestaria para organizar ambos ejercicios ciudadanos.

“Yo esperaría la propuesta que ellos hagan, habrá que ver cómo se le da suficiencia presupuestal, no sé el monto, pero tendrá que haber la suficiencia presupuestal para que la autoridad electoral cumpla con ese mandato de ley, yo esperaría la propuesta final que hagan”, aclaró.

Los diputados electos fueron cuestionados sobre la eventual reforma electoral que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Morena han puesto sobre la mesa en las últimas semanas, al respecto, Puente señaló que se requiere de una reforma que advirtió llevará tiempo y se debe realizar en beneficio de los ciudadanos.

“Hace falta oxigenar y dar una revisada a todo el sistema electoral, por qué no pensar en elecciones más cortas, más baratas, por qué de mayor libertad, por qué tiene que estar todo prohibido, por qué tienes que presentar un artículo promocional textil, por qué al INE se le ocurrió que solo sea textil”, señaló.

Los legisladores se pronunciaron por una reforma en cuanto a los tiempos y formas, sin embargo, sobre el señalamiento directo del titular del Ejecutivo, de reemplazar a todos los consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respectivamente, Puente evadió pronunciarse al respecto.

“Yo creo que, si lo tenemos que revisar, es muy profundo y yo no veo donde se diga que va a volverá depender del gobierno, lo que sí yo creo es que tenemos que analizar todas las posibilidades para poder construir un modelo que sea realmente más confiable y de más certeza a todos los mexicanos”, señaló.

El próximo coordinador aseguró que serán un partido serio en el que habrá ocasiones que acompañen a sus aliados, Morena y PT y otras no.

“Hay cosas que a lo mejor contrastan con Morena y en algunas no nos pueden acompañar y a lo mejor otras de ellos contrastan con las nuestras y no coincidimos y no los podemos acompañar, pero no me gustaría adelantarme y caer en lo que ha caído la oposición, que vamos a ser opositores porque vamos a estar en contra de todo”, señaló.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

alg