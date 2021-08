Va nuevo intento para votar periodo extraordinario por revocación de mandato

En comisiones, la Comisión Permanente del Congreso avaló un dictamen para pedir nuevamente que el pleno someta a votación la realización de un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de avalar la ley reglamentaria de la revocación de mandato.

Con 10 votos a favor de Morena, PES, PT y PEVM, así como cuatro en contra del PAN, PRI, PRD y MC, la primera comisión avaló el dictamen, por lo que mañana será debatido en el pleno de la Comisión Permanente.

Esto se resolvió en una sesión virtual, luego de que hoy mismo el pleno de la permanente frenó el periodo extraordinario porque Morena y aliados no consiguieron la mayoría calificada para ratificarlo.

Durante la reunión de comisiones, el senador Damián Zepeda (PAN) expresó: “Decimos no al periodo extraordinario, sí a la revocación de mandato. Que se vaya a un periodo ordinario de sesiones”.

El senador Noé Castañón (Movimiento Ciudadano) sostuvo que el tema de fondo es que se está violentando todos los procesos normales legislativos, ya que se pretende un tercer periodo extraordinario con un dictamen que tiene varias aristas, porque más allá de una pregunta de revocación son de efecto ratificatorios.

“No vamos a acompañar esta farsa de efectos ratificatorios”, dijo.

El diputado federal de Morena, Rubén Cayetano, expresó que los legisladores no pueden “bajo ninguna justificación retardar nuevas leyes, no deben haber pretextos, no se puede rehuir al trabajo ni nuestras responsabilidades como representantes populares”.

La senadora morenista Mónica Fernández, afirmó que el doble discurso no va, “ya es obsoleto, estamos en un país donde todos y todas se dan cuenta de nuestras acciones”.

El senador Israel Zamora, del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo que no hay que tenerle miedo a que los ciudadanos puedan decidir y se manifestó a favor de la revocación de mandato.

El pleno de la Comisión Permanente se reunirá mañana en sesión presencial para votar de nueva cuenta si van a periodo extraordinario o de plano lo rechazan.

