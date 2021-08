Regreso a clases presenciales: ¿Qué pasa si no llevo a mis hijos a la escuela el 30 de agosto?

Desde hace unas semanas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el próximo lunes 30 de agosto se reanudarán las clases presenciales en varios estados del país para el nivel básico.

Hay que recordar que de manera reitera Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, destacó la importancia de que los estudiantes regresen a las aulas para el ciclo escolar 2021-22.

Por otro lado el día de ayer Marcleo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, puntualizó en un mesaje de Twitter, que durante el evento de la entrega de sus cartas credenciales de las manos del Representante en México de la Unicef, (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en sus siglas en español) Luis Fernando Carrera Castro, le cuestionó su opinión sobre el regreso a clases en México, a lo que este le respondió que eso “es indispensable”, pues esto evitará el aumento de la deserción y retroceso social.

Hay que recordar que actualmente solamente en 19 de 193 países se encuentran cerradas las escuelas, entre esas naciones se encuentra México, ante esta información proporcionada por los funcionarios del gobierno mexicano, muchos padres de familia se preguntan ¿qué pasará si no llevan a sus hijos a las clases presenciales? Por tal motivo, a continuación te explicamos más sobre este regreso a clases.

¿Qué pasa si no llevó a mi hijo a las clases presenciales?

En primera instancia debes saber que el regreso a clases presenciales será de manera voluntaria, por lo tanto no existen sanciones tanto para los estudiantes ni para los padres de familia.

Aquellos padres que no quieran que sus hijos regresen a la modalidad presencial por temor a que se contagien de Covid-19, tendrán que entregar una carta a la institución con su petición, sin embargo algunas instituciones no harán uso de sta carta por lo que no será necesario enviar la carta.

Por lo tanto en estos casos, los niños y jóvenes podrán seguir estudiando desde sus casas, sin embargo en el momento que quieran regresar a las aulas, estos tendrán que realizar un examen para evaluar sus conocimientos adquiridos.

Finalmente debes tomar en cuenta que de acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2021-22 iniciará el próximo 30 de agosto de 2021 y finalizará el 28 de julio de 2022, por lo que serán 200 días efectivos de clases.