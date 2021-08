Paty Durán promete pagar a trabajadores municipales de Naucalpan en septiembre

El gobierno municipal de Naucalpan está haciendo todas las gestiones para obtener los recursos necesarios, a fin de cubrir la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento a partir del mes de septiembre, aseguró la alcaldesa Patricia Durán Reveles.

Luego de que durante varias semanas, trabajadores de diferentes áreas de la administración municipal se han manifestado por la falta de pago, la alcaldesa señaló que se el retraso en la nómina se debe a un rezago correspondiente a los meses de mayo, junio y julio, que es cuando se tiene menor recaudación.

Durante su participación en la sesión semanal de cabildo, señaló que no solo se cubrirán las nóminas pendientes, sino todos los servicios para los ciudadanos del municipio.

“Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos jurídicamente, principalmente y todas las gestiones necesarias para que tengamos los recursos que se necesitan para cubrir, no nada más las nóminas, si no lo más importante, que es el servicio para los naucalpenses, seguridad, servicios y obra pública, que no se ha parado en ningún momento”.

Aseguró que el gobierno municipal ha informado a todas las áreas de la administración, sobre la situación que enfrentan; dijo no se está ocultando información, luego del cuestionamiento realizado por parte de algunos ediles, sobre el tema.

“No hay absolutamente oculto, como lo comentan algunos ediles, al contrario hay más transparencia”.

La alcaldesa señaló que se está analizando una reestructura importante para comprimir las áreas de la administración pública de Naucalpan, para tener la garantía de que se podrán cubrir las nóminas.

Durán Revés recordó que Naucalpan es el único municipio que durante la pandemia no dio de baja a ningún trabajador, “fuimos muy solidarios con las familias de quienes laboran en el municipio”.

Destacó que se ha trabajado por tener una contención del gasto y ahorros en todos los conceptos del presupuesto.

dhfm