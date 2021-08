JusticiaParaLiliana: funcionarios del PT son acusado de golpear a una mujer en Tamaulipas

El pasado sábado, Liliana Elizabeth Sandoval Reyes, recibió una golpiza que la mantiene postrada en cama, con una costilla y dos dedos fracturados y con el riesgo de perder un ojo ante las patadas que presuntamente recibió de parte de su ex pareja sentimental identificado como Alexis Iván "N", regidor suplente electo del Partido del Trabajo en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ignacio Zaragoza en la casa del regidor Alejandro Morales, padre del supuesto agresor de Liliana, y quienes junto a su familia estaban en un convivio donde también estaban los dos hijos de la víctima.

Hanna Reyes, hermana de la agraviada, manifestó que pese a las agresiones la familia del agresor no intervino para ayudarla, tampoco solicitaron el apoyo de alguna ambulancia pese a que estaba inconsciente ante los golpes.

Al despertar, Liliana lo único que pudo hacer fue encerrarse en un baño para pedir auxilio a su familia, pues tenía miedo de que su exesposo la matará en ese mismo lugar.

Ante el caso que ha causado conmoción e indignación en el sur de Tamaulipas, la regidora y también presidenta de la Colectiva Feminista Tamaulipeca, Nury Romero Santiago, dio a conocer que los diferentes grupos defensores de las mujeres harán llegar el caso ante el Instituto Nacional de las Mujeres y a San Lázaro, para que el Partido del Trabajo haga lo pertinente y no permita tener representantes acusados de tentativa de homicidio.

"A nivel nacional me pidieron el apoyo de las colectivas, este caso las nacionales feministas ya están haciendo llegar a México, a INMUJERES y a San Lázaro para pedirle al PT que no ponga en Tamaulipas a delincuentes como servidores públicos, las colectivas feministas no están de acuerdo en que tengamos servidores públicos que propicien y que permitan la tentativa de homicidio o feminicidio, un servidor de esta clase no le sirve a las mujeres ni en Tamaulipas, ni en ninguna parte de la república", declaró la abogada.