Jóvenes madrugan y hacen filas kilométricas durante tercer día de vacunación en Morelia

Morelia, Michoacán.- En el tercer día de vacunación contra Covid -19 para jóvenes de 18 a 29 años, en la ciudad de Morelia se registran filas kilométricas en los tres módulos que las autoridades sanitarias establecieron para ese fin.

El punto más concurrido en el Poliforum de Morelia, los jóvenes llegaron desde las 6:00 de la tarde del pasado martes para formarse en la fila y esperar por más de 12 horas a recibir la primer dosis de biológico marca Pfizer.

Annie, una joven de 28 años, acudió ayer por la mañana a dicho centro de vacunación, pero al ver la longitud de la fila, optó por regresar al término de la jornada para formarse junto a otras dos amigas, con las que pasó la noche en la espera de ser inmunizada.

"Me tocó formarme adentro del estacionamiento, cuando llegué a las 6 de la tarde ya había mucha gente que después pusieron casas de campaña. Con la vacuna estoy más tranquila, pero ya me quiero ir a descansar", comentó la joven.

Otros que arribaron cerca de las 3:00 horas de este día, aún se encuentran en la fila que rodea al Poliforum, en las cercanías de la Avenida Quinceo.

Afirman que aunque la vacunación inició a las 8:30 horas, no han podido avanzar debido a que hay personas que se meten en la fila, hecho que ya ha causado confrontaciones.

La joven señaló que este es su segundo día de intento por obtener la vacuna, pues el día de ayer acudió a las 7:30 de la mañana y a las 4:30 de la tarde fue informada de que ya no se aplicarían los biologicos hasta el día siguiente.

Por segundo día consecutivo, la joven ha faltado a su trabajo y ha madrugado para obtener la vacuna, sin embargo, duda de que el esfuerzo lo valga.

"Ya no sé si valga la pena porque ayer vi el video de la chava a la que según le aplicaron la vacuna y no le aplicaron nada, solo le metieron la aguja. Me da a pensar que no la están aplicando como debe de ser", dijo respecto al incidente ocurrido en Morelia donde se aplicó erróneamente una vacuna.