Ex secretarios de Salud coinciden con regreso a clases, con medidas estrictas

Cuatro ex secretarios de Salud federal coincidieron en que es necesario el regreso a clases para el desarrollo y evitar el rezago educativo en niños y jóvenes, pero aseguran que esto se debe hacer bajo estrictas medidas como la aplicación de pruebas para detectar COVID-19 y el uso

En un foro organizado por la organización Pensando México y el partido Movimiento Ciudadano (MC), el ex secretario de Salud, Julio Frenk, detalló algunas de las medidas que deben ser tomadas en cuenta para el regreso a clases, como la aplicación de pruebas de detección del virus, la obligación de vacunar a todos los mayores de edad que tendrán contacto con los niños, la sana distancia en salones, entre otros.

José Narro, también ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM, coincidió con el regreso a clases, pero criticó el mal estado en el que se encuentran los centros escolares, incluso muchos no tienen agua, lava manos o baños.

La doctora Mercedes Juan, ex titular de Salud, sostuvo que no solo es la enseñanza, sino el desarrollo social de los niños y jóvenes, que han perdido en los 18 meses de pandemia.

“Eso va a afectar en estas generaciones. Tendríamos que estar bien seguros y seguramente muchas escuelas ya tienen protocolos de actuación, así como guías en donde está todo el esquema para qué hacer en el regreso a clases”, expresó.

El ex secretario, Salomón Chertorivsky sostuvo que es fundamental el regreso a clases de los niños niñas y jóvenes.

Manifestó que se calcula en más de cinco millones de menores de edad que abandonaron completamente la escuela en el año y medio de pandemia.

“Son los niños y las niñas los más que siguieron a distancia pero con rezago, nos enseñan los pedagogos que hay material que solo a ciertas edades se puede aprender”, indicó.

Expuso que hay etapas donde se puede perder el aprendizaje.

Los ex secretarios coincidieron también que debe haber personal preparado para que se encargue de detectar si un alumno tiene síntomas de covid.

alg