Claudia Sheinbaum: Se rompió el vínculo entre delincuencia y gobierno

En la Ciudad de México se rompió el vínculo entre la delincuencia y la parte alta del gobierno, aseguró la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

En la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, la mandataria capitalina destacó las reducciones en distintos delitos, como el homicidio, resultados que atribuyó a la estrategia que manejan.

“A partir del segundo semestre de 2019, reducciones muy muy significativas en todos los delitos. Yo digo que se debe a que tenemos estrategia, aquí hay una estrategia para atender la inseguridad, para combatir la inseguridad en la Ciudad de México.

“Y lo primero es que se rompió el vínculo, en la parte alta, entre la delincuencia y el Gobierno y eso es lo más importante. Parece poca cosa, pero cuando en la parte alta los mandos de la policía o en la Fiscalía General de Justicia no se dedica a proteger delincuentes, sino a combatirlos, cambia la ecuación, cambia la fórmula. Eso no quiere decir que no hayamos terminado con toda o que no pueda presentarse actos de corrupción en algún servidor público, pero la gran diferencia es que antes era parte de la forma que se gobernaba y hoy hay una ética distinta, una visión completamente distinta”, afirmó.

El titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, detalló las reducciones en 16 delitos.

Entre enero y julio de 2021, en la capital del país hubo 600 homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron 936, una disminución de 35.9 por ciento.

Lesiones dolosas, robo a casa habitación con violencia, robo a repartidor, hurto a negocio con violencia, entre otros hechos delictivos mostraron reducciones en dichos periodos evaluados.

Fortalecimiento de cuadrantes

Además, en la Ciudad de México, 106 de los 847 cuadrantes existentes van a ser fortalecidos como parte de la estrategia de seguridad, anunció el Jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local informó que estas zonas se ubican en las Alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo; se tiene registro que en estos perímetros hay un alto índice delictivo.

"Por instrucciones de la jefa de Gobierno, la próxima semana se anuncia con precisión el fortalecimiento de 106 cuadrantes en seis Alcaldías

"Estos 106 cuadrantes son parte de los 847 cuadrantes que tenemos, estos 106 cuadrantes que estamos eligiendo, después de un estudio de incidencia delictiva, se toma la decisión de reforzar porque generan una cantidad importante de la incidencia delictiva en comparación con los otros 800 cuadrantes", explicó.

Como parte de la ceremonia, se le entregó un reconocimiento a Horacio Díaz García por ser el Policía del mes en Mayo; a María Guillermina Saldívar Percino obtuvo el Policía del Mes de Junio; elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía, así como de la Secretaría de Seguridad Ciduadana también fueron reconocidos.

En el acto celebrado en el Museo de la Ciudad de México también estuvieron presentes lla fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos; el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama; el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Marcela Figueroa Franco; el jefe general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Francisco Almazán Barocio; entre otros.