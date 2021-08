Sheinbaum asegura que trabaja con la SEP y padres de familia para el regreso a clases presenciales

Padres de familia y estudiantes de educación básica en México tienen una fecha muy presentes: 30 de agosto, que es cuando arranca el próximo ciclo escolar y volverán a las escuelas de manera presencial, a pesar de estar en medio de la pandemia del Covid-19. Esto ha dividido opiniones en la sociedad y por supuesto, en el sector político por lo peligroso y necesario que es este paso para los jóvenes.

El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en reiteradas ocasiones que retomar las actividades en los colegios es necesario para su desarrollo, pues en casa están expuestos a contenidos tóxicos y sus habilidades sociales se ver mermadas por el confinamiento.

Al ser una decisión importante, las autoridades de cada estado han analizado diversos puntos para determinar si deben o no mandar a los estudiantes a los inmuebles educativos. Uno de los argumentos para que esto no sea posible es que aún no se les han aplicado las respectivas vacunas como al resto de la población y puede ponerlos en riesgo frente al SARS-CoV-2.

¿Cómo se prepara la Ciudad de México?

Durante su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que continúan trabajando con la Secretaría de Educación Pública (SEP) muy de cerca en una serie de acciones previo al regreso a clases presenciales.

En este caso habló de la limpieza de escuelas, acción donde han tenido mucho apoyo de las alcaldías y la Secretaría de Obras y Servicios para que los planteles se encuentren en las mejores condiciones. Asimismo, indicó que se siguen llevando a cabo los tequios los sábados donde también participan los padres de familia.

"Nosotros vamos a dar todas las condiciones para que el lunes 30 de agosto regresen a clases. Vamos a estar ahí apoyando desde Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en términos de tránsito y todas las condiciones que se deban dar para que sea un buen retorno a clases y cualquier problema que pueda haber, le he pedido al Secretario de Gobierno que esté ahí, además de la Secretaria de Educación en coordinación con la autoridad educativa federal", explicó Claudia Sheinbaum.

¿Es obligatorio el regreso a clases de forma presencial?

La mandataria capitalina coincidió con la idea del Presidente, de que es importante el regreso a clases presenciales; sin embargo, estás no serán de manera obligatoria. Así que los padres de familia decidirán si los llevan o no, pues es un asunto de carácter voluntario.

Sin embargo, reiteró que estarán apoyando como autoridades en todo lo que se requiera.

