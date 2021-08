Rinden protesta integrantes del Congreso de Nayarit

Este martes, en medio de un acto protocolario en el Congreso del Estado, rindieron protesta las y los 30 diputados locales, que por 3 años representarán a los partidos políticos del estado y a la población.

Resalta que esta legislatura será la primera en la historia de Nayarit que será encabezada por una mujer, Alba Cristal Espinosa -líder de bancada de MORENA-, y también tendrá mayoría de mujeres en su integración; junto con ella serán 18 diputadas las que ocupen curules.

La mayoría legislativa recaerá sobre el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que tendrá 12 curules; mientras que sus aliados en contienda: el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) tendrán 3 curules cada uno.

El Partido Movimiento Ciudadano (MC) será representado con 4 diputaciones; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) tendrán una representación legislativa por cada uno; y el Partido Acción Nacional (PAN) tendrá 2 diputaciones.

Cabe resaltar que entre las y los nuevos diputados, algunos ya habían sido integrantes de legislaturas anteriores pero con otros partidos como Any Marilú Porras Bailón y Héctor Javier Santana ahora de MORENA fueron diputados por el PRI entre 2014 y 2017; Sofía Bautista (PRI) también ya había sido diputada en los mismos años y ahora continúa en el PRI; así como Sonia Noelia Ibarra Fránquez del PRD, que vuelve hoy a esa misma representación.

Hay ex funcionarios de la actual administración, como Rodrigo Polanco Sojo (MORENA), ex secretario de Desarrollo Rural; Lourdes Josefina Mercado (MORENA) ex titular del Instituto de la Mujer Nayarita; y Luis Alberto Zamora Romero (PAN) ex subsecretario de Derechos Humanos del gobierno estatal.