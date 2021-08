Revocación de mandato se aprobó bajo legalidad: Senadora Mónica Fernández 

Este lunes 16 de agosto, se aprobó en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, en lo general, el dictamen por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato.

Al respecto, la senadora de Morena, Mónica Fernández destacó que es un hecho histórico, pues ahora será la ciudadanía la que decida.

Creo que es un momento histórico y muy importante, porque este es un tema que hemos venido trabajando y concluyendo desde hace muchos años [...] La figura de revocación de mandato habla de un compromiso claro y transparente para poner en manos de la ciudadanía las decisiones más importantes de nuestro país.

En entrevista con Carlos Zuñiga para el programa de Cámara de Origen, la también presidente de la Comisión de Gobernación indicó que todo el proceso se realizó bajó el margen de la legalidad.

Nosotros en la Comisión instalamos un quórum legal, se hizo el quórum y posterior a que se hiciera la reunión, los integrantes de otros grupos parlamentarios se unieron a la sesión. Una vez que estábamos todos aquí se les hizo el planteamiento, se les hizo llegar un proyecto de dictamen donde se recogían las 6 iniciativas que se presentaron.

La senadora acotó también que en las iniciativas hubo varias similitudes las cuales se tomaron en cuenta para la creación del dictamen, pero solo había diferencias en dos artículos, pero pese a esto, la oposición no estaba de acuerdo.

Se les presentó un proyecto de dictamen para debatir, para analizar construir el dictamen definitivo y ahí desde el inicio argumentaron que no estaban de acuerdo y denunciaron que iban a poner votos particulares y reservas.

Destacó que "no puedo aceptar que el procedimiento es desafiado, porque si algo he trato en todo mi trabajo parlamentario y más en esta legislatura, es hacer todos los procedimientos apegados, no solamente al reglamento, sino a la Ley Orgánica".

Periodo extraordinario

Fernández Balboa se abstuvo de señalar si se requiere un periodo extraordinario de sesiones para el dictamen, pero señaló que la oposición esta en su derecho de opinar diferente.