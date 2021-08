Revocación de mandato: Lo que se sabe de la consulta sobre la continuidad de AMLO

Desde que Andrés Manuel López Obrador se desempeña como presidente indicó que a la mitad de su administración los ciudadanos serían consultados sobre la continuidad de su gobierno.

La consulta se ha propuesto para que se realice en marzo del 2022. La importancia de dicha consulta para el político tabasqueño radica en tener el “respaldo de los ciudadanos para la última etapa de su administración”. En su conferencia matutina del 2 de agosto, puntualizó que “una autoridad sin respaldo del pueblo no ayuda en nada, no tiene valor”.

La propuesta de pregunta para la revocación del mandato que se ha propuesto es: “¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?"

Fue el lunes 16 de agosto que las comisiones de Gobernación y Estudio Legislativos aprobaron la Ley Federal de Revocación de Mandato, con 15 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones , por lo que ahora las reservas serán discutidas en el pleno. La cual es reglamentaria del artículo 35 constitucional, lo cual también incluye la pregunta que se realizará a los ciudadanos; la propuesta fue del senador Ricardo Monreal.

La oposición consideró que la pregunta es inconstitucional, y han criticado que no contiene la esencia de la consulta, que es la revocación del mandato y no ratificación en el mandato. Por lo que legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD solicitaron se realice otra discusión al respecto y se conozca la opinión del INE, pero los integrantes de Morena se negaron porque justifican que el organismo electoral solicitará dinero para realizar la consulta -en el dictamen no se considera una partida para la realización de la misma-.

Por parte de la bancada de Morena han hecho referencia que la oposición tiene miedo a la respuesta que den los ciudadanos. Martha Tagle, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, refirió que la intención del presidente es mantenerse activo y beneficiar a su partido

Cabe señalar que lo anterior se presentó después del reclamo del presidente, en su conferencia matutina del 10 de agosto, sobre el hecho de que los legisladores no habían incluido en el periodo extraordinario la ley reglamentaria de la revocación de mandato y lo cual refirió que no lo habían hecho por malas intenciones.

¿AMLO aceptará los resultados en 2022?

Sobre la realización de la Consulta Pública en la Ley Federal se establece que para que sea vinculante deben participar un mínimo de 40% de las personas que están inscritas en la lista nominal, lo que significa 37 millones de personas –en la última consulta solo acudió a votar el 7% de los ciudadanos-.

López Obrador ha asegurado que en caso de que los ciudadanos voten por la revocación de su mandato, dejaría el cargo, y lo que sucedería es que sería sustituido provisionalmente por el presidente del Congreso de la Unión, cargo que ocuparía por 30 días y serían los mismos legisladores quienes nombrarán a la persona que concluiría dicho periodo presidencial.

Pero si obtiene el apoyo de los ciudadanos continuará en el cargo hasta septiembre de 2024 y después se retirará por completo de la política.