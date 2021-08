Regreso a clases Jalisco: Se realizarán monitoreo y pruebas PCR aleatorias

Como parte de las estrategias que se plantean para garantizar un regreso a clases seguro en los planteles y evitar posibles brotes de Covid-19, se informó que se realizarán pruebas aleatorias en los municipios en donde se registren mayor número de casos así como en los planteles en donde sea necesario rastrear contactos de identificarse casos positivos en algún plantel y se cuenta con suficientes pruebas de antígenos y de PCR que la autoridad sanitaria decidirá el tipo de reactivo a emplear, así lo confirmó la coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas.



"Efectivamente vamos a dar un seguimiento diferenciado en aquellos municipios donde tengamos más alta incidencia así se hace de manera natural por los epidemiológos de cada jurisdicción sanitaria y en el caso de las escuelas no será distinto, se estará monitoreando, pero es importante… que ya todos los casos de los menores de edad van disminuyendo después del periodo vacacional entonces, para el 30 de agosto, en 15 días, que ya se habrá acabado el ciclo de infecciones de los próximos 15 días y esperamos que esa cantidad sea más baja".



De acuerdo con el reporte del 17 de mayo al 9 de julio, nueve estudiantes resultaron infectados de Covid-19 y fueron reportados por escuelas aunque se aclaró que, de acuerdo con la investigación de las autoridades sanitarias, no lo adquirieron en los planteles y 39 maestros también dieron positivo.



Hay más de 1.6 millones de niños y niñas en educación básica que regresarían el 30 de agosto, 345 mil jóvenes de bachillerato también lo estarían haciendo en el transcurso de este mes.



El titular de Educación en Jalisco, Juan Carlos Miramontes, confirmó que la instrucción es que todos los que conforman el sistema educativo de Jalisco, estarán regresando a sus labores tanto docentes como administrativos.



En el tema de los alimentos, se van a permitir con flujos y recreo escalonados para evitar aglomeraciones y se mantienen las revisiones para garantizar que se apliquen los protocolos de higiene y de la normativa sanitaria en estos espacios.

Construyen 15 planteles

El regreso a clases ha implicado la rehabilitación de planteles por robos, vandalización o algún tipo de deterioro, y las autoridades dicen que ya están listas para recibir a los alumnos luego de los trabajos que realizaron en ellas. Sin embargo, 15 escuelas que presentaban daños estructurales, se demolieron y se construyen por completo, lo cual implica reubicar a cerca de dos mil alumnos de distintos municipios de la entidad.



"Estamos ya terminando las últimas 200 escuelas, llegamos a tener hasta 600 que tuvieron algún tipo de daño, están interviniéndose en estos momentos las últimas 200 y tenemos la aplicación abierta para todos los directores… esta semana que estamos trabajando en los consejos técnicos escolares y la próxima que se está trabajando en las cuestiones administrativas, nos siguen reportando fallas, desperfectos y los estamos atendiendo a la brevedad; yo diría que la inmensa mayoría de las escuelas estarán listas, estas 15 que se están construyendo porque se rehabilitaron, estamos reubicando a los niños con apoyo de los presidentes municipales", dijo flores Miramontes.

Jalisco no obligará la firma de carta compromiso

La carta compromiso para los padres de familia será un modelo propio y no es obligatoria sino un instrumento para que las familias conozcan qué es lo más relevante para el cuidado de los menores.



"Vamos a utilizar una carta propia… acordamos 14 puntos, uno de ellos incluir esa carta en donde van a comunicarnos en esta semana las características que ellos sugieren, nos han dicho que cada estado va a tener esa flexibilidad para en función a sus necesidades, poder hacerle ajustes precisos, nosotros ya tenemos publicado en el portal una carta general, en donde insisto, más que un requisito de ingreso es un documento deseable para que las familias conozcan de manera muy precisa qué está en el ámbito de responsabilidad del padre de familia y qué está de nuestra parte como institución educativa", detalló Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco.



Como parte del contenido de esta carta, se incluye la importancia del filtro que se debe llevar a cabo en casa y revisar si tienen algún síntoma del virus y no enviarse a la escuela; habrá también una carta diferenciada para los padres de familia que decidan no enviar a los menores a la escuela para que se comprometan los padres a dar el acompañamiento a través de los contenidos digitales que se ofrecen en la plataforma de Recrea.



Finalmente, los padres de familia que aún no han inscrito a sus hijos para el siguiente ciclo escolar, lo pueden hacer durante estas dos semanas previas al inicio del ciclo 2021-2022 y se estará asegurando el espacio aún para aquellos que por diversas circunstancias se ha determinado que no cumplían con los conocimientos necesarios para pasar al siguiente nivel.

dhfm