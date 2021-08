Presentan iniciativas para implementar la reforma laboral en Jalisco

Este martes el Ejecutivo estatal presentó al Congreso de Jalisco dos iniciativas, la primera Crear los Tribunales laborales y la segunda, la creación del Centro de Conciliación del Estado de Jalisco, para avanzar en la implementación de la Reforma Laboral.

El gobernador Enrique Alfaro solicitó apertura y voluntad política para construir consensos entre los grupos representados en el Poder Legislativo y que las reformas avancen lo más rápido posible. Por parte del Ejecutivo, expuso que se trabaja ya en buscar la sede y la difusión de estas reformas en las representaciones sindicales.

"La ubicación de los juzgados laborales, nosotros presentamos o estamos estudiamos una propuesta en lo que es ahora la vieja central camionera, pero también hemos evaluado o hemos visto que a lo mejor los tiempos no nos dan para hacer una intervención como la que se requiere para habilitar ese espacio, y a lo mejor habría que pensar en los próximos días en una sede distinta, pero todas estas decisiones queremos hacerlas en un ejercicio de comunicación permanente y por supuesto insistir que con las organizaciones de trabajadores mantendremos también una mesa para afinando las cuestiones que tengamos que desahogar con las organizaciones sindicales".

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, Daniel Espinosa Lincon, dijo que la población de la entidad asciende a ocho millones 348 mil 151 habitantes, de los cuales tres millones 879 mil son los que están laboralmente activo y que pueden llegar a generar algún conflicto obrero-patronal. En materia laboral, en el 2019 se generaron 22 mil juicios, en 2020, 20 mil juicios y ese es el número de conflictos que se deben resolver y que los 115 mil juicios que se tienen actualmente deberán resolverse en las juntas laborales.

"El crear un Organismo Público Descentralizado en conciliación y hacerlo un requisito obligatorio previo a irnos a un juicio, pero que realmente funcione, porque puede haber críticas de a mí porqué me quieren obligar a llegar a la mediación, yo me quiero ir al juicio porque en mediación no obtengo nada, voy a obtener más en el juicio, pero si la conciliación funciona como al día de hoy que tenemos casos exitosos en Chihuahua, Campeche, Hidalgo o en el Estado de México, los primeros tres estados sin la reforma constitucional y el Estado de México a partir de la reforma y si hemos encontrado que entre el 60 y el 80 por ciento se ha resuelto a través de la conciliación, lo que resuelve el margen de conflicto que se tiene que resolver en sede jurisdiccional".

Estas reformas deberán estar listas en 36 semanas para entrar en vigor el 1 de mayo del 2022, y tienen como reto el crear una estructura jurídica, administrativa y material para que los juzgadores laborales y el centro de Conciliación laboral sea una realidad y coloque a la entidad como líder en justicia laboral, señaló Carlos Villaseñor, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco.

El representante de los sindicatos, y secretario general adscrito de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Juan Huerta, dijo que en estos 10 meses, se deberá crear el Centro de Conciliación Laboral como Organismo Descentralizado (OPD), reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; capacitar al personal además de hacer funcional las instalaciones donde operan los juzgados laborales y centro de conciliación.