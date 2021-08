Presentan dos denuncias por robo en departamentos donde se registró la explosión

Los vecinos del conjunto de condominios de Park Acacias, en Benito Juárez, denunciaron el robo de pertenencias, luego de la explosión que se registró a consecuencia de una acumulación de gas L.P.

La Fiscalía General de Justicia, informó que hasta el momento se recibieron dos denuncias por el hurto en el conjunto departamental.

Al acudir por sus pertenencias, Rodrigo Contreras señaló que ya no encontró dos relojes Garmin, con valor de 15 mil pesos

“En mi baño, al que no le pasó absolutamente nada, tenía conectados dos Garmin de 15 mil pesos, desaparecieron, no es posible. En la pinche catástrofe de una persona vienen los policías, bomberos o no se quien haya sido y te roban, no quiero poner a alguien que haya sido, es una jalada”, dijo

Daniel Astudillo, quien es fotógrafo, indicó que al revisar sus cosas ya no encontró un Scooter de 11 mil pesos, dos juegos nintendo de 10 mil pesos por ambos y un lente de 15 mil pesos.

Nos molesta, nos está sucediendo algo malo para que lleguen y se aprovechen de la situación. En mi departamento explotaron todos los cristales pero las cosas estaban intactas, entonces nos dicen que salieron volando y no las encuentran pero no pude ser que una cosa salga volando y lo demás se quede”, comentó.

Los vecinos denunciaron que también se llevaron tablets, laptops, dinero y algunas cosas de valor que se encontraban en los muebles de los departamentos.

Con relación a los señalamientos por robo realizados por vecinos del edificio de departamentos ubicados en la colonia Acacias, la Fiscalía General de Justicia, puso a su disposición canales de denuncia como el Ministerio Público Móvil, el Sistema de Denuncia Digital, así como las Coordinaciones Territoriales, ubicadas en dicha alcaldía.

La FGJ indicó que pueden también, pueden presentar su denuncia ante el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez que se encuentra ubicado al exterior del inmueble afectado y en el portal www.denunciadigital.cdmx.gob.mx, sistema que cuenta con la misma validez que realizar el trámite directamente en la agencia del Ministerio Público.

Si así lo prefieren, los denunciantes pueden acudir a las Coordinaciones Territoriales en Benito Juárez ubicadas en División del Norte y Municipio Libre, colonia Santa Cruz Atoyac; Cuauhtémoc y Obrero Mundial, colonia Narvarte; y en Orinoco y Bretaña, colonia Zacahuitzco.

Precisan que se ha permitido la entrada a los vecinos en grupos, para acceder a sus domicilios, acompañados de personal de la FGJCDMX, el cual documenta con videograbaciones el ingreso. Una vez que abandonan el inmueble, se colocan sellos de seguridad en los departamentos.

alg