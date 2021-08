Jalisco no se integrará al INSABI, reitera Enrique Alfaro

Jalisco no está obligado a incorporarse al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) y la decisión mientras esté Enrique Alfaro Ramírez al frente de la administración de la entidad eso no sucederá, sentenció nuevamente ante las declaraciones de la Senadora de Morena por Jalisco, María Antonia Cárdenas quien dijo que ya estaba en pláticas con el Ejecutivo para que se integre la entidad al sistema.



"La verdad la Senadora tendría que entender primero la naturaleza de su función, la ignorancia no tiene límites, lo lamento mucho, pero lo veo como algo para la anécdota, es algo que nos tiene sin cuidado y Jalisco tiene tomada su definición, nosotros no somos parte del INSABI y es una de las decisiones que más orgullo me da el haber tomado porque eso nos permitió cuidar nuestro sector salud y mantener nuestra responsabilidad con nuestros hospitales, nuestro personal médico, poder enfrentar la pandemia y estar en un proceso de reconstrucción de todo el sistema que va a terminar muy bien", refirió el gobernador jalisciense, Alfaro Ramírez.



Lamentó que estas declaraciones vengan de una representante del pueblo de Jalisco como la Senadora y añadió que estas "ocurrencias" solo muestran ignorancia por parte de Cárdenas, pero no significa que exista una lucha o desacuerdo en materia de salud con el Gobierno Federal a cargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Estamos en plena coordinación con la Federación, no significa que estemos aislados, tenemos coordinación con el sistema federal, tenemos coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero somos nosotros, como Gobierno del Estado, responsables del sector salud local y ceder nuestra soberanía en este sentido, sería un gravísimo error".



Reiteró que aquellas entidades que se incorporaron al INSABI no han tenido buenos resultados y mucho menos en medio de la pandemia de coronavirus.



"Pregúntenle cómo les ha ido a los gobernadores que doblaron las manitas y agacharon la cabeza y entregaron su sector salud para que vean cómo la están pasando, entonces, que bueno que nosotros mantuvimos esa postura y lo demás simplemente da pena, qué les digo".



La intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador era que la atención del INSABI, cuya operación inició el 1 de enero del 2020, supliría al Seguro Popular, sin embargo, de acuerdo con el estudio de la Coneval (Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social), población con carencia por acceso a los servicios de salud ha aumentado y pasó de 16.2 por ciento en 2018 a 28.2 por ciento en 2020, lo cual se traduce en que 15.6 millones de mexicanos no cuentan con la seguridad en la atención de servicios de salud.



Sobre la desaparición del Seguro Popular, Enrique Alfaro apuntó: "Creo que sí es una medida que no fue la correcta, siempre he creído que el seguro Popular tenía muchas cosas que se tenían que corregir pero desaparecerlo creo que fue un grave error y ha tenido un impacto directo en la cobertura universal en materia de salud pública para todos los mexicanos".