Hasta septiembre, reunión de alcaldes electos de CDMX con Claudia Sheinbaum

Pese a que los Alcaldes electos de la Ciudad de México han insistido en una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ésta se llevará a cabo hasta septiembre.

El Secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que esta decisión es acorde a lo que indican las leyes correspondientes.

"Vale señalar que ha habido una atención política de parte de la Secretaría de Gobierno, nos hemos reunido con el Alcalde electo de Miguel Hidalgo, de Contreras, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, entre otros", aseguró en videoconferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Detalló que hay una ley de entrega-recepción y establece los plazos, que es del 1 de octubre al 15 de octubre, en este caso.

"¿Por qué? Porque son los 15 días posteriores a la toma de posesión del nuevo funcionario o funcionaria, entonces la entrega-recepción no se puede adelantar, tiene que ser del 1 de octubre al 15 de octubre. Así está en la ley.

"En cuanto a las mesas de transición, estas son convencionales en general, forman parte de ciertos acuerdos y tienen también la necesidad de contar con una base jurídica. ¿Cuál es la base jurídica?, la certidumbre de que la persona que va a estar en el cargo ya no está sujeta a ningún procedimiento electoral; si ustedes ven lo que está pasando en diversos tribunales, todavía están moviendo a personas que ya tuvieron su constancia de mayoría. El Tribunal federal acaba de mover a una diputada electa de Morena en el distrito de Azcapotzalco y ya tenía la constancia de mayoría", señaló.

Agregó que no se pueden entregar informaciones a personas que todavía están sujetas a diversos procesos electorales.

La mandataria capitalina destacó que Martí Batres ha abierto las puertas para que los Alcaldes y Alcaldesas entrantes puedan tener una conversación con el Gobierno de la Ciudad.

"Ellos no han querido venir, muchos de ellos, entonces habría preguntarles a ellos por qué no han querido venir, no se trata de entablar ahí un debate, sino sencillamente de dar la información de lo que ocurrió", afirmó.