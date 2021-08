Pese a incremento de contagios se espera alcanzar el millón y medio de turistas en Tamaulipas

Aún cuando el índice de contagios diarios de COVID-19 se ha incrementado la secretaría de Turismo tiene confianza en que hacia finales del presente se alcance el millón y medio de visitantes a las playas de Tamaulipas, y para lo cual ya habido más de 900 mil visitantes.

Fernando Olivera Rocha, titular de la secretaría de Turismo, mencionó que si el Comité de Seguridad en Salud Pública mantiene los mismos aforos permitidos a las playas será posible alcanzar la cifra proyectada del millón y medio de visitantes y una derrama del orden de mil millones de pesos, durante este periodo vacacional de verano.

Durante el periodo vacacional el porcentaje de ocupación hotelera ha sido del 48% con lo cual no se ha rebasado el aforo permitido de 65% en los hoteles.

Comentó que aún cuando se han incrementado los contagios diarios de coronavirus se espera que el entusiasmo se mantenga en continuar visitando las playas de Tamaulipas.

Hoteles, restaurantes y demás prestadores de servicios turísticos han venido cumpliendo en observar y acatar las recomendaciones del Comité de Seguridad en Salud Pública como evitando el servicio de buffet, el uso de las albercas es exclusivamente para los huéspedes de los hoteles. Control en los aforos de los salones de eventos que tienen los hoteles.

La sanitización de las habitaciones cada vez que las deja un huésped. La sana distancia en los espacios. El uso obligatorio del cubrebocas, uso de gel.

No hay actividades recreativas en playas no conciertos, no parrilladas, y no festivales.

El secretario Olivera Rocha insistió en que la aplicación Compra Tam para la reservación de espacios en playa ha permitido tener un control de los accesos a las playas y con ello la saturación de personal con los cual es posible no rebasar el aforo permitido por el Comité de Seguridad en Salud Pública.

