No acatar medidas sanitarias ha incrementado contagios por Covid-19 en Tamaulipas

El no acatar las medidas del protocolo sanitario es lo cual ha disparado el índice de contagios de coronavirus, en particular cuando se esta presentando una nueva cepa la cual es mucho más peligrosa. Ha sido difícil hacer que la gente aplique las medidas sanitarias.

Jesús Villarreal Cantú, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa en Tamaulipas, señaló que se han tomado las medidas sanitarias necesarias para reducir el riesgo de contagios, pero el problema estriba en que los ciudadanos hacen caso omiso de ellas y participan en reuniones sociales en las cuales no se guarda la sana distancia, ni se uso del cubrebocas, lo cual ha provocado los contagios.

La gente se sigue descuidando en los protocolos sanitarios, dijo y advirtió que hay negocios los cuales están sobrepasando sus límites. Hay lugares muy complejos en los cuales la gente no hace el caso necesario de las medidas, sobre todo la gente sobre la cual no se tiene visibilidad.

En las zonas centro hay muchos lugares abiertos hasta las altas horas de la madrugada en donde no se atienden las medidas sanitarias, dijo e insistió en que el Gobierno ha venido haciendo la parte que le corresponde pero lamentablemente no se ha venido teniendo la colaboración de la gente que la pandemia requiere.

Reveló que se ha enviado personal de otras dependencias a la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios para apoyar en las tareas de verificación del cumplimiento de las normas sanitarias, para tener una mayor cobertura.

Sostuvo que hace falta hacer caso a este problema.

Advirtió que en este momentos se enfrenta una situación mucho más complicada con la nueva cepa del coronavirus la cual es más contagiosa.

Uno de los errores es que la personas creen que por haber recibido la vacuna ya no se pueden contagiar. La gente que no quiere, que no se ha vacunado se tiene que vacunar o de lo contrario no será posible abatir los contagios, insistió.

Agregó que pese a la ampliación difusión sobre las medidas que se deben tomar e incluso conocen; sin embargo, hacen caso omiso de ellas. Esto no se ha acabo por lo cual es necesario continuar con la aplicación de las medidas, insistió.

Villarreal Cantú, aseguró que las medidas implementadas a fin de no frenar la economía han sido las adecuadas pero el problema estriba en que la personas hacen caso omiso de ellas lo cual ha provocado el aumento de contagios.

DRV