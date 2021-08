‘Morena impulsa línea de golpeteo’, asegura Fernández Noroña

El Partido del Trabajo (PT) acusó a Morena de no hacer política y, por el contrario, empuja una línea de golpeteo hacia sus compañeros de alianza.

La aprobación del desafuero del diputado federal petista, Mauricio Toledo, dejó una fisura entre Morena y PT de cara a la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PT, sostuvo que Morena actúa de manera irresponsable, y con sus decisiones de avalar un desafuero, no procura la unidad de la alianza.

“En Morena no están haciendo política y empujan está línea de golpeteo a los compañeros (de alianza). Nosotros no somos aliados, somos compañeros de Morena, no sólo yo, el PT, me parece una equivocación cómo están manejando las cosas”, afirmó.

El petista aseguró que el caso de Toledo no es un asunto de impunidad, sino de operación política, “de alzar la mira, de prensar en lo fundamental”.

En ese sentido, advirtió que Morena no tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y señaló que si no avanza en la unidad con los partidos aliados, deberá compartir la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro con el PRI y PAN, lo cual calificó como absurdo.

“Al no tener la mayoría absoluta, va a ser un año la Junta de Coordinación Política para Morena, un año para el PRI y un año para el PAN, es absurdo, le vas a dar la coordinación política al PAN en el año de la revocación de mandato (2022), es de una irresponsabilidad absoluta. Le vas a dar al PRI la presidencia de la Mesa Directiva otra vez en 2024 en pleno proceso electoral, la Junta de Coordinación Política el 22 y 23 al PRI y al PAN”, recriminó.

Fernández Noroña señaló que las actitudes de Morena indican que no quieren construir esa mayoría que requieren para la próxima legislatura.

El petista lanzó un llamado a los morenistas a revisar su determinación de la consolidación de la coalición, porque “parece que están manejando las cosas de manera equivocada”.

Al cuestionar sobre cómo queda la relación entre el PT y Morena, el diputado federal citó una frase de Winston Churchill: ‘hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido’, “y así andamos”.

El dirigente petista aclaró que la relación con Andrés Manuel López Obrador seguirá intacta.

