Invierten 261 mdp en hospitales de Ameca, Puerto Vallarta y Cihuatlán; incrementan capacidad por Covid-19

Con trabajos de remodelación y ampliación en los Hospitales Regionales de Ameca, Puerto Vallarta y Cihuatlán, cuya inversión suma en conjunto 261 millones de pesos en obras, se hizo la reconversión hospitalaria para aumentar la atención a pacientes Covid-19.

Además, con estos trabajos también se reforzó la infraestructura hospitalaria al interior del estado en estos municipios al equiparlos, y brindar el abasto de medicamentos así como regularizar el estatus laboral del personal.

"La pandemia si algo nos enseñó es que no hay otra cosa antes de la salud, sin salud no hay nada y por eso le estamos metiendo al tema de salud que hoy es debate en Guadalajara, hay mucha discusión sobre este tema porque lo que decimos nosotros es que en este momento la prioridad es invertir en mejorar nuestra infraestructura hospitalaria, no hay otra prioridad", expuso durante la gira de supervisión que llevó a cabo el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez.