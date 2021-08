Guanajuato debe entender que la distribución del agua no es una decisión personal: Alfaro Ramírez

Lo que se puso sobre la mesa como proyecto para concluir la presa El Zapotillo y destinar agua del Río Verde solo para la zona metropolitana de Guadalajara, es un planteamiento por parte del Gobierno Federal que implica almacenar mucho menos agua de la que se contemplaba, pero garantiza el abasto para la zona connurbada y Guanajuato debe entender que no es una decisión personal sino una decisión del Ejecutivo Federal, expuso Enrique Alfaro Ramírez.



"Establecí comunicación con el gobernador de Guanajuato y le expresé mi disposición de ayudar en lo que yo pueda, pero creo que queda claro que este no es un asunto de decisión mía, nosotros lo que respaldamos es que el planteamiento técnico que se hizo para resolver el problema social, garantiza los 3.5 metros cúbicos que necesita Guadalajara, es todo y si logramos eso, ya logramos mucho, pero evidentemente deja abierto otra serie de problemas que no están resueltos, de inicio la conducción del agua para los Altos de Jalisco, me parece que se pudo lograr un primer acuerdo que resuelve lo más urgente que es el agua para Guadalajara".



Añadió que su administración está concentrada en encontrar una ruta cierta que permita garantizar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá su palabra y compromiso con los habitantes de las tres comunidades que estaban en riesgo de ser inundadas con las construcción de la cortina de la presa El Zapotillo a una altura mayor de 80 metros y que implicaba la extracción y distribución de agua del Río Verde para León, Guanajuato y para la zona de los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara, pero que con la nueva propuesta presentada este domingo por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), garantiza que los pueblos sean preservados y no estén en riesgo de inundaciones.



"Al final mi propósito, mi único interés, la única agenda que me mueve en este tema es poder contribuir a que se resuelva en el futuro el problema de abasto de agua para mi Ciudad, la segunda Ciudad más importante de México, no es una solución optima, insisto, no, pero es la salida que se pudo encontrar como consenso entre nosotros y el Gobierno de la República, por su puesto que hablé con el Gobernador de Guanajuato, porque es lo menos que podía hacer y evidentemente, espero que él entienda que es un asunto que no tiene que ver ni con contravenir compromisos ni mucho menos, al final, en lo personal creo que los acuerdos de distribución entre los Estados de una cuenca o un río son también de carácter federal y lo único que nosotros hicimos fue establecer un acuerdo interno para que la Federación pudiera tomar su decisión y me parece que este es un tema que Guanajuato tendrá que procesar allá de la misma manera en la que Jalisco está procesando sus temas con la Federación de manera directa".



Para este fin, el propio Andrés Manuel López Obrador, dijo que firmaría un decreto para garantizar a los habitantes que no se dará ningún avance que ponga en riesgo a sus habitantes.



Alfaro Ramírez destacó que ahora lo que hace falta es que el Gobierno Federal también concrete el acuerdo con los habitantes porque dijo que no se tiene plan B en caso de que sea rechazado y pondría en riesgo el abasto de agua para la capital de Jalisco porque la única alternativa viable de extracción y distribución de agua es del Río Verde.



"Todavía espero que se confirme esta decisión y que no vayan a salir con alguna argucia los intereses que están detrás y buscan a toda costa evitar que se resuelva este problema para echar abajo tanto trabajo y tanto esfuerzo de gestión, planeación y de discusión que hemos tenido, insisto, se dice muy fácil, ayer fueron y arreglaron el problema, pero no, tenemos años trabajando en el solución que se presentó el día de ayer y esperemos que camine adecuadamente".

alg