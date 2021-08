Avalan en comisiones del Senado en lo general la ley reglamentaria de revocación de mandato

Con 15 votos a favor de Morena y seis en contra del PRI, PT, MC y dos abstenciones del PAN y PRD que acusaron la construcción de un documento al vapor, con falta de solidez y de consenso, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, aprobó en lo general el dictamen con el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, con la intención de la apertura de un tercer periodo extraordinario, a 14 días de que concluya la 64 Legislatura.

En lo particular , se analiza la pregunta propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que la oposición consideró inconstitucional, toda vez que no contiene el espíritu de la consulta, que es revocación de mandato y no ratificación en el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?", es la pregunta propuesta por el senador Monreal y avalada en comisiones.

La pregunta no incluye nada sobre la ampliación en el cargo. FOTO: Cuartoscuro

Al respecto, los legisladores del PAN, Damián Zepeda, del PRI, Claudia Ruiz Massieu, del PRD, Miguel Ángel Mancera y de MC, Dante Delgado, pidieron una discusión más amplia en la que consideraron necesario se reúnan los consensos de todas las fuerzas parlamentarias y también la opinión del Instituto Nacional Electoral (INE), a lo que senadores morenistas se opusieron, acusando que el órgano electoral solicitará recursos para el ejercicio ciudadano.

“La verdad de las cosas es que una revocación de mandato, si bien es cierto que todo queremos que sea con el menor costo posible, sí requiere un presupuesto extraordinario si queremos que la pueda llevar bien” señaló el senador panista Damián Zepeda.

El dictamen tampoco considera recursos extraordinarios para el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la consulta, los senadores de oposición consideraron necesario que los consensos también se construyan con la opinión del INE y consideraron que la modificación a la pregunta va en contra del espíritu de la consulta y de lo establecido en la Constitución.

“Se está tergiversando la figura de revocación de mandato y se está buscando legislar más bien, una idea de ratificación de mandato, les recuerdo que el dictamen de reforma constitucional dice textualmente ‘cabe hacer mención, que en ningún caso podrá interpretarse el proceso de revocación de mandato como una posible consulta sobre la permanencia en el cargo o la permanencia del mismo”, señaló la senadora priísta, Claudia Ruiz Massieu.

La senadora, Nancy de la Sierra del PT, también se pronunció a favor de realizar un análisis más detallado del dictamen que dijo se distribuyó la tarde del sábado, por lo que se incumplió con el requisito de que fuera distribuido 90 horas antes de su discusión, su voto también fue en contra.

El dictamen está sustentando en seis iniciativas presentadas por los senadores de Morena: Ricardo Monreal, de Morena, Claudia Ruiz Massieu del PRI, Damián Zepeda, del PAN, sanadores de Morena.