Se dividen Morena y PRI diputaciones plurinominales en Hidalgo

Los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) determinaron que las 12 diputaciones plurinominales del Congreso para la siguiente legislatura sea dividida entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con siete curules y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con cinco curules.

Los consejeros electorales determinaron que conforme al número de votos obtenidos en la pasada jornada electoral del 6 de junio en la que Morena ganó 14 distritos locales electorales y el PRI cuatro, las diputaciones plurinominales serían divididas entre ambas fuerzas políticas.

Las siete curules de representación proporcional para el Congreso local para Morena están integradas por el dos veces ex candidato a la gubernatura de la entidad, Francisco Xavier Berganza, Lucrecia Lorena Hernández Romualdo, Luis Ángel Tenorio Cruz, Sharon Macotela Cisneros, Timoteo López Pérez, María Teresa Lourdes Mora Hernández y la ex alcaldesa de El Arenal y ex aspirante a diputada local Adelfa Zúñiga Fuentes.

En el caso del PRI las diputaciones plurinominales serán para el actual dirigente estatal del tricolor, Julio Valera Piedras, quien repetirá como legislador local, Michelle Calderón Ramírez, Alejandro Enciso Arellano, ex secretario particular del gobernador, Rocío Jacqueline Sosa, ex alcaldesa de Acaxochitlán, el ex titular del secretariado de seguridad pública, Juan de Dios Pontigo Loyola.

De esta manera, no hubo plurinominales para el Partido Acción Nacional (PAN), así como para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que participaron en coalición con el PRI en la alianza “Va Por Hidalgo”, por lo que los representantes de esas fuerzas políticas criticaron la falta de representatividad proporcional para esos partidos.

De esta manera, Morena contará con un total de 12 diputados locales, el PRI tendrá ocho legisladores, el PAN uno, Nueva Alianza (Panal) con dos, el Partido del Trabajo (PT) con tres, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también con tres representantes que integrarán la siguiente legislatura que iniciará funciones el próximo 5 de septiembre.