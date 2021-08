Logran acuerdo para llevar agua al AMG sin inundar Acasico, Palmarejo y Temacapulin

El gobierno de Jalisco avala la propuesta que presentó este mediodía el presidente Andrés Manuel López Obrador para concluir la presa El Zapotillo y el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez espera que con esta opción quede neutralizado el conflicto político.

"Que difícil es atender un tema que no hice yo y que no hizo usted, está obra es producto de una decisión que se hizo a espaldas de los ciudadanos, pero también es la oportunidad de aprovechar el agua que no estamos aprovechando del Río Verde", señaló Alfaro.

Con una altura de la cortina a 80 metros, la cortina de la Presa El Zapotillo garantizaría el aprovechamiento del agua del Río Verde sin que se inunden los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el agua sería solamente para Jalisco, que extraería 3.5 metros cúbicos por segundo mientras que para León, Guanajuato se buscarían otras alternativas de abasto.

Esto es lo que se presentó hoy ante los habitantes de Temacapulín en donde el presidente López Obrador estuvo presente para predentarles el proyecto que permitirá concluir la Presa El Zapotillo.

Ahora, la ruta es que los habitantes analicen el proyecto presentado, que en una semana, es decir, el próximo sábado, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Germán Martínez Santoyo, regrese y detalle la alternativa que garantizaría el almacenamiento de 490 millones de metros cúbicos y por debajo de los mil 601 metros sobre el nivel de mar.

Posteriormente, en un mes, regresaría el presidente para ratificar los acuerdos a los que se lleguen los habitantes e incluso se comprometió a firmar un decreto que garantice que no se inundarán sus pueblos.

"Es que no se van a inundar y darles la garantía y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier situación extraordinaria, algo no previsto, cualquier cosa que pudiera suceder, será como una especie de seguro en donde el Gobierno Federal se compromete para hacerse cargo de daños posibles que ocurran con el tiempo y afecten las poblaciones", expresó López Obrador.

Sin embargo, de no aceptar el proyecto por los habitantes, see concluirán las obras de seguridad pero la presa no se concluye y se deja cómo está.