Tamaulipas evaluará regreso a clases en municipios en semáforo rojo y naranja

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que el próximo lunes se habrá de efectuar una evaluación sobre la cual se encuentran los municipios cuyo semáforo es rojo y naranja para definir el regreso a clases en estos. Y a la vez exhortó a la Federación a que también firme una carta de responsabilidad para ante una nueva ola de contagios se comprometa a prestar atención.

Mencionó que se hará un análisis cuidadoso para determinar las medidas sanitarias que se deben tomar para un regreso seguro a clases, y exhortó a la Federación a que, así como se requiere a los padres de familia firmen una carta de responsabilidad, el gobierno federal también signe su responsabilidad.

Insistió en que la evaluación se hará con mucha prudencia, objetividad. Aquellos municipios los cuales se encuentran en verde y amarillo si tendrán clases presenciales.

Hay muchos que tienen ganas por regresar a clases, pero hay también quienes se encuentran preocupados con justa razón porque la nueva cepa Delta es contagiosa infectando a niños y jóvenes al no estar vacunados.

Se hará un análisis, el próximo lunes, para determinar a ciencia cierta lo que se deberá de hacer.

El regreso a clases se habrá de efectuar de manera gradual para que no se generen falsas expectativas “porque después las rayadas me tocan a mi no ustedes” con mucha prudencia con objetividad se llevaran a cabo los protocolos correspondientes más allá de lo que dice el nivel federal.

"Quiere llevar a su hijo a la escuela, fírmele. Yo no he escuchado que ellos firmen nada. Usted fírmele. Que ellos también firmen que se comprometen a que si existe una escalada de contagios le entre el gobierno federal pero no hemos escuchado eso", comentó.

Actualmente 25 municipios se encuentran en rojo, cuatro en naranja, tres en amarillo y 11 en verde, según el reporte de la Secretaría de Salud de la entidad.

A la vez, el jefe del Ejecutivo estatal anunció la realización de un programa emergente de atención a las escuelas ya que durante el tiempo en que no fueron usadas debido a la pandemia planteles escolares sufrieron deterioro por el abandono y otras fueron vandalizados.

Hizo hincapié en que ello se habrá de llevar a cabo con recursos propios del gobierno del estado, pues para ello no se ha recibido un solo peso de la federación.