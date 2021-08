Queja de la Unión de Alcaldes no tiene sustento; señala Claudia Sheinbaum

La queja de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), que reclamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por tomar decisiones unilaterales respecto al presupuesto participativo, publicidad y desarrollo urbano, no tiene sustento.

Así lo afirmó la mandataria capitalina, quien garantizó buena relación con los próximos ediles.

“No, va a haber muy buena relación, no sé por qué comentan esto, pues es con los diputados ¿no?, con quienes se tiene que platicar las iniciativas de ley.

“Se ha estado trabajando, es una iniciativa que lleva ya tiempo; entonces, no, no hay ningún problema ahí; y, pues si ellos quieren hacer alguna revisión, pues obviamente tienen ahí la relación con los diputados, pero no veo por qué mencionan esto, la verdad, no tiene, desde mi punto de vista, ningún sustento”, dijo.