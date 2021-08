Los representantes públicos nos fallaron: Fernando Flores, alcalde electo de Metepec 

Este viernes 13 de agosto, en el municipio de Metepec se aprobó una concesión por parte del Congreso local, que otorga a empresas privadas el servicio de recolección de basura por 25 años.

Al respecto, en entrevista con Alejandro Cacho para el programa de República H, el presidente municipal electo, Federico Flores, señaló que este es un día triste para la ciudadanía de Metepec, pues considera que fue un albazo de la presidenta municipal.

Hoy se aprobó la concesión por 25 años, hoy nuestros representantes populares una vez nos fallaron. Con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención se aprobó la concesión, la privatización de los servicios de basura por los próximos 25 años, en un albazo que da la presidenta municipal.

Destacó además que este tipo de actos pudieran calificarse como un acto de corrupción por parte de la actual administración sobre todo a cuatro meses de terminar su mandato.

Pues es lo que los ciudadanos nos estamos preguntando, ¿qué hay detrás de esta concesión? ¿por qué cuatro meses antes de salir, hacen este tipo y cometen este tipo de arbitrariedades?, que lo único que suena es a corrupción

Acotó que hasta enero que inicie su mandato se podría hacer algo, ya que en el actual Congreso hay mayoría que apoya a la presidenta municipal.

Tienen que ir al congreso del Estado (lo abogados) [...] pero mientras tanto que hoy tienen mayoría ahí en el congreso, pueden aprobarla y en ese caso tendríamos que irnos a un litigio a partir de enero que inicie nuestra administración

Lo que no se vale es no consultarle a los ciudadanos, lo que no se vale es hacerlo en lo oscurito”, finalizó.

dhfm