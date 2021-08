Iglesía católica pide revertir reformas 4T

Sin la necesidad de reformas federales, en congresos locales donde en 2018 Morena y aliados llegaron como mayoría, ya duplicaron el número de estados que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y triplicaron la cifra donde el aborto es legal; la Iglesia católica pide “frenar” su avance en otros estados e incluso “revertir la ley”.

“Estas acciones van contra la vida, nos lastima. Independientemente del partido, debemos siempre luchar, alzar la voz, actuar para que estas acciones no prosigan, y no sólo no continúen en otros estados sino se reviertan en los estados en los que ya se permite el aborto”, dijo a El Heraldo de México el vocero de la Iglesia católica en el país, el obispo auxiliar Alfonso Miranda Guardiola.

De acuerdo con un recuento hecho por este diario, 11 estados aprobaron el matrimonio igualitario entre 2010 y 2018, pero la cifra se duplicó con 10 entidades más con el impulso de Morena en tan sólo tres años, de 2019 a 2021. En total, hoy suman 21 entidades.

Sobre la legalización del aborto, recientemente Veracruz avaló esta práctica, alcanzando al momento cuatro estados: la Ciudad de México en 2007, Oaxaca en 2019 e Hidalgo en este año. Mientras, este jueves diputadas federales de Morena dieron a conocer que solicitaron al Congreso local del Estado de México que apruebe una iniciativa en ese sentido.

