Vinculan a proceso a sujeto por violencia digital contra adolescente en sierra de Querétaro

La organización ADax Digitales informó que se logró la vinculación a proceso de un sujeto, por el delito de acoso sexual en la modalidad digital en contra de una joven de 17 años de la sierra gorda, por la difusión de fotografías íntimas en las redes sociales: la difusión, dijo la organización, fue una represalia al activismo político de la joven durante el proceso electoral pasado.

Como consecuencia de las amenazas y la difusión de algunas de las imágenes íntimas, la chica identificada como Yaz quiso quitarse la vida el 7 de junio, un día después de las elecciones, justo cuando a través de perfiles falsos le aseguraron que publicarían todas las fotografías que ella envió a su novio cuando estaba por cumplir 14 años.

La vocera de ADax Digital, Mayra Dávila, señaló que las amenazas y la difusión de fotografías se dieron a través de perfiles falsos de Facebook porque la menor fue muy activa en una red juvenil de un partido político y el agresor pertenecía a un partido contrario, así que empezó a amenazarla con frases como “cállate, deja de participar” y ahora podría iniciarse otro proceso por violencia política en razón de género.

Por ahora, la vinculación del sujeto a proceso se acompañó de una orden de restricción, no repetición y no hostigamiento y se le impulso una reparación del daño de 12 mil pesos. El asesor jurídico que designó la fiscalía jurídica permitió, en una primera instancia, que el agresor pudiera pagar mil pesos mensuales hasta cubrir la reparación del daño.

La asociación civil se opuso a esa medida, “ni que fuera pensión alimenticia” y demandó a la fiscalía exigir la reparación del daño en una sola exhibición para que la joven pueda pagar su tratamiento psicológico por el daño que se causó.

“La mamá rescató a la joven en el momento justo en el que pretendía suicidarse, la mamá derribó la puerta de su cuarto para salvarla. Hoy Yaz no es la misma que llegó hace meses llorando, ella ahora le pide a todas las chicas que no se dejen, que cuenten con ella si alguien está viviendo esto, que no se dejen, pero necesitamos acelerar la atención”, puntualizó Mayra.

Yaz reconoce que sintió mucha vergüenza cuando vio sus fotografías en Facebook. “Le pedí perdón a mi mamá, lloré mucho, me encerré” y por eso intentó suicidarse con tijeras y una navaja el 7 de junio, un día después de las elecciones.

Vive con su mamá en una comunidad de Landa de Matamoros, a una hora de Jalpan donde se encuentra la Fiscalía y saber que vincularon a proceso al responsable, le devuelve las ganas de estudiar y de vivir.

“Ahora me siento un poco más tranquila, he pasado por mucho, de repente me dan ganas de llorar, de repente me siento bien, sigo tomando terapia y mis amigos me dicen que están al pendiente de mí, que no debo sentir vergüenza, si alguien pasa por esto solo le digo que no tenga miedo, que hay que denunciar”, señala la joven.

La asociación civil ADax Digitales, igual que otras organizaciones, advirtió que el Protocolo Único de Atención y Asistencia Integral a las Personas Víctimas de Violencia de Género, que se publicó el 2 de julio de este año en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, no cumple con los requisitos mínimos para garantizar una atención adecuada y expedita a las víctimas.

Mayra Dávila añadió que tampoco hay una actuación rápida de la Policía Cibernética, ya que tienen otra situación en la que se espera el informe desde hace año y medio en favor de una sobreviviente de violencia digital, “fue la primera vinculación a proceso por este delito en todo el estado y todavía no tenemos la respuesta de la Policía Cibernética, los perfiles ya hasta los borraron”.

La activista Maricruz Ocampo es una de las que se oponen al Protocolo que se publicó en el Periódico Oficial, porque cita a instituciones inexistentes o llega un momento en el que cae en el “formalismo mágico”, porque citan normas sin establecer su aplicación formal.

“Es terrible que sigan tomando la violencia de género contra las mujeres con tan evidente falta de conocimiento y seriedad. El protocolo no tiene perspectiva de género y deja a las mujeres y niñas en una situación peor ante la violencia”, declaró.

