Vila se reunió con madre de José Eduardo y le prometió justicia

La señora María Ravelo Echavarría, madre de José Eduardo, joven víctima de violación y homicidio supuestamente por parte de policías municipales de Mérida, se reunió este día con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien le prometió que habrá justicia y que no pararán las investigaciones hasta castigar a los culpables.

El encuentro en Palacio de Gobierno se llevó a cabo luego de que en el Centro de Justicia Oral de Mérida se pospuso la audiencia de vinculación, luego de que los abogados de los policías exigieron a la Fiscalía de Yucatán que presente videos de comercios aledaños al barrio de San Juan que habrían captado el momento de la detención del joven, las cuales serían pruebas importantes en este caso.

Al finalizar la audiencia, María Ravelo acudió a la sede del Ejecutivo en donde habló con Vila y el Fiscal del Estado, Juan Manuel León León, quienes sostuvieron que seguirán con las averiguaciones.

“Me siento más tranquila después de hablar con el gobernador, yo lo imaginaba diferente. Me siento más segura de la justicia. Él está dispuesto a esclarecer el crimen de mi hijo, me dijo que no dejará esto así, que encontrarán a los culpables. El gobernador me ofreció justicia”, señaló la mujer tras reunirse con el mandatario.

Ante la posibilidad de que los cuatro policías imputados salgan libres porque al parecer existen videos que demuestran su inocencia, la señora informó que Vila le prometió que entonces continuarán con las investigaciones para capturar a los verdaderos responsables.

“Aunque estos policías salgan libres, el proceso va a seguir, la investigación contra quienes resulten responsables, que indudablemente fueron policías. A todas luces (el alcalde) Renán Barrera dice que sus policías son inocentes. En cambio, Vila fue cordial amable y fue muy claro”, agregó.

Además, la madre de José Eduardo recalcó que es mentira que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, le ofreció 2.5 millones de pesos para que desistiera del juicio.

“A mi el alcalde nunca me hizo una proposición, que quede bien claro, ni antes ni después de la reunión (de ayer)”, enfatizó.

