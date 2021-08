San Luis Potosí lanza alerta por Covid-19; se reportaron 745 contagios en un día

Una vez más San Luis Potosí rompió el récord de contagios por la Covid-19 al reportar 745 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas diseminados en las tres cuartas partes del territorio potosino; en medio del semáforo naranja epidemiológico y con la peor jornada desde que inició la pandemia, la Secretaría de Salud estatal advirtió que en los próximos días y semanas viene un panorama aún más complicado.

Al presentar el reporte técnico el Comité Estatal para la Seguridad en Salud detalló que entre los 745 nuevos casos hay pacientes desde 1 hasta los 93 años de edad; el 13 por ciento tiene su esquema completo de vacunación y el 24 por ciento incompleto y doce son residentes de otros estados. El acumulado de contagios alcanzó 75 mil 401.

También se dieron a conocer 10 decesos aunque oficialmente se contabilizan sólo nueve debido a que en un caso aún no se termina de integrar el expediente, de los cuales cinco estaban vacunados y cuatro no; se trata de ocho hombres y una mujer de entre 22 y 88 años de edad. El número total de fallecimientos por el SARS-CoV2 y sus variantes es ahora de cinco mil 828.

El informe detalla que continúan 326 pacientes hospitalizados, 40 de ellos muy graves e intubados, entre ellos dos embarazadas de la Huasteca; 188 permanecen graves y 98 estables.

Los hospitales General de Soledad y el Regional de la Sedena ya no tienen camas disponibles para tratar pacientes Covid; en los privados están al 73 por ciento de ocupación en los del IMSS Ordinario al 66 por ciento.

El secretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner lanzó un dramático llamado a la población a extremar las medidas de prevención para contener los efectos de la tercera ola epidémica que dijo es ocasionada principalmente por la variante Delta que es altamente contagiosa; además, alertó que en los próximos días y semanas sigan imponiéndose nuevos récords de contagios y la ocupación hospitalaria empore, por lo que declaró que es inminente el regreso a semáforo rojo epidémico de máximo riesgo de contagios y con ello restricciones sociales más severas.

"La tendencia es que vamos a llegar a rojo, pareciera y lamento mucho decirlo pero es inevitable el semáforo rojo, todo indica que vamos a llegar a rojo, no tendría todos los elementos para señalar si mañana se hace oficial, si no llegamos a rojo este fin de semana, estaríamos muy cerca", expresó y condenó la falta de colaboración de la población que en semáforo naranja no acató las recomendaciones sanitarias de contención.