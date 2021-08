Ricardo Monreal, optimista para discutir revocación de mandato en periodo extraordinario

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que diputados y senadores no hayan llegado a un acuerdo para discutir las leyes secundarias de la revocación de mandato, asunto que calificó de “urgente”.

Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, indicó que está cabildeando con los diferentes grupos parlamentarios para poder abrir un nuevo periodo extraordinario.

En entrevista con Carlos Zúñiga en su programa Cámara de Origen de El Heraldo Radio, reconoció las negativas para el periodo extraordinario de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y algunos militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Y es que, para el cometido de los legisladores morenistas, es necesario una mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votantes. Sin embargo, el partido de la mayoría, junto con sus aliados, no tienen los sufragios necesarios para aprobar el periodo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que estas situaciones siempre son complicadas, pero indicó que está optimista para que cambien de opinión. No obstante, no ve problema si no hay un acuerdo.

“Si no cambian de opinión, no puedo torcerles el brazo. En todo caso tendría que revisarse en los primeros días de la nueva legislatura”, manifestó, aunque recordó que con estos instrumentos jurídicos se avanzará en transparencia y regulación.

No habrá problemas de tiempo

Monreal Ávila rechazó que haya problemas de tiempo para organizar la revocación de mandato por la negativa de un nuevo periodo extraordinario. Indicó que en su iniciativa, este proceso iniciará después de los primeros tres meses del final del tercer año del gobierno del presidente.

A su vez, aclaró que no hay un presupuesto estimado que será dedicado para la revocación de mandato. Refirió que eso será una cuestión del presupuesto de egresos que se discutirá en la próxima legislatura, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que hacer su propuesta para ello.