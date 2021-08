Realizan solicitud de ficha roja para extradición de Mauricio Toledo

Para traer de vuelta a México al exdiputado Mauricio Toledo, quien se localiza en Chile y es acusado de enriquecimiento ilícito, se trabaja la solicitud de una ficha roja.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró los desafueros de Toledo y Benjamín Saúl Huerta Corona e informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza los trámites correspondientes para traer de vuelta al ex delegado de Coyoacán.

"Qué bueno que hubo esta solución, esta resolución por parte de los diputados y diputadas frente a la solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de México. Sabemos que está trabajando la Fiscalía para la detención de estas personas, en uno de los casos parece que está fuera de México y se está haciendo la solicitud de ficha roja y todo lo que se requiera para poderlo traer", dijo en entrevista con los medios de comunicación, tras un evento en la Universidad de la Policía.

Al ser cuestionada si no se tardaron los diputados para lograr el desafuero, respondió "finalmente ocurrió y la Fiscalía va a hacer todo lo necesario, a través de la Fiscalía General de la República".

Desde enero de 2021, la Cámara de Diputados recibió la solicitud para retirarle el fuero a Toledo Gutiérrez.

Ayer, la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó por 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura.

Autos de lujo, propiedades millonarias, así como ingresos por 20 millones de pesos en un periodo de seis años, que no corresponden con sus declaraciones patrimoniales, son parte de los elementos que aportó, para el desafuero, la Fiscalía General de Justicia capitalina, órgano que acusa al ex Delegado de Coyoacán por enriquecimiento ilícito.

También, erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados aprobó por 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura.

El 21 de abril pasado, la Fiscalía General de Justicia local informó que integró una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de abuso sexual, en agravio de una persona menor de edad, quien denunció ser víctima de tocamientos por parte del legislador morenista, en un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, al que acudió por motivos laborales.

Además, otro joven fue víctima de abuso sexual por parte del legislador. El adolescente narró que en 2019 fue objeto de una agresión sexual.