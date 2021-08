Michoacán no regresará a clases ni de manera virtual si no hay pagos, asegura la CNTE

Luego de que este jueves 12 de agosto se informara que el regreso a clases presenciales se dará el próximo 30 de agosto a pesar del alza de contagios que se registran en todo el país; diferentes actores políticos, padres de familia, expertos y la Coordinadora nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han manifestado estar en contra de la medida.

En entrevista en A la una con Salvador García Soto por El Heraldo Radio, el líder de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, Lev Velázquez, brindó la postura de la coordinadora de la educación en Michoacán, asegurando que no se volverá de manera virtual y mucho menos presencial a clases hasta que no se les pague todas las quincenas que se les adeuda.

Al respecto dijo que la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, no está de acuerdo con el regreso a clases, además de que calificó como “penosa” la presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para legitimar el “irresponsable” regreso a clases.

Para el líder de la sección 18 hace falta platicar con las familias, por lo que no compartimos este llamado a regresar “llueve, truene o relampaguee”, debido a que no existen las condiciones en las escuelas, destacó.

Justamente el líder de la CNTE en Michoacán apuntó que ellos sí consultaran a los padres, proceso que se realizará la próxima semana para analizar la situación de las escuelas en todo el país, pues aseguró son muy distintas en los diferentes estados.

Sobre su opinión sobre las 10 acciones para volver de manera segura a las aulas que anunció esta mañana por la SEP, Lev Velázquez, calificó este decálogo como solo de “buenas intenciones” pues por ejemplo en puntos como el constante lavado de manos, hay escuelas que no tienen ni agua.

Michoacán vive otra realidad

Más allá de la falta de infraestructura, Lev Velázquez, indicó que en Michoacán hay otra problemática pues existen regiones que viven azotadas por la violencia, donde no será viable regresar a clases de forma presencial, ni virtuales por la lejanía como en Tierra Caliente.

Asimismo dijo que en el caso de sección 18 hay alrededor de 28 mil trabajadores que no están recibiendo sus pagos, razón por la que han decidido no reiniciar clases, ni de forma virtual y mucho menos presencial, hasta que no se salden los adeudos.

Finalmente informó que la CNTE está impulsado un trayecto diferente al trazado por la SEP y el SNTE el cual señaló no es el correcto, por lo que a partir de la siguiente semana discutirán una nueva ruta educativa a tomar, una vez que haya las condiciones para regresar de forma presencial a clases.