Lluvias dejan deslaves, socavones e inundaciones en varios municipios de Nayarit

Las lluvias de este miércoles y parte de la madrugada del jueves en varios municipios de Nayarit, han dejado deslaves de cerros, socavones, inundaciones en domicilios y desplazamiento de personas, informaron dependencias de protección ciudadana estatal y municipales.

En Tepic, fueron al menos 12 colonias en las que se denunciaron inundaciones en viviendas, deslaves o taponamientos, y solo se presentaron daños materiales, informó el director de Protección Civil y Bomberos municipal, Pablo Basulto Mares.

En la colonia Leona Vicario, cercana al río Mololoa, varias familias temían por el desbordamiento del afluente pero tras una revisión del gasto, los cuerpos de rescate determinaron que no había necesidad de trasladar a las personas a otro sitio, ya que representaría un riesgo mayor movilizarlas en lanchas.

También hubo reportes en la colonia Ampliación Tierra y Libertad, donde el canal se llenó y empezó a salirse pero con la calma de las lluvias, bajó su nivel; lo mismo en la colonia 18 de agosto; y en la 12 de diciembre dónde tuvieron que bombear el agua anegada; también atendieron vialidades inundadas como la avenida Independencia, Revolución Social y otras.

Finalmente señaló que en la colonia Luis Echevarría se desprendieron los cimientos de una habitación que ya no podrá ser utilizada, pero no hubo necesidad de evacuar a la familia de la vivienda; y en la colonia Luis Donaldo Colosio las personas tenían por ser inundadas debido a la creciente del Río Mololoa, pero a pesar de que llegó el agua a sus casas no representó perdidas ni afectaciones mayores.

Mientras tanto automovilistas se quejaron a través de las redes sociales de baches en las principales calles y avenidas de la ciudad, así como el libramiento carretero, en los que la falta de visibilidad provocó accidentes y descomposturas generales.

En Acaponeta, el director de Protección Civil municipal, Germán Alanís informó que al menos 24 familias fueron desplazadas de sus domicilios hacia zonas altas con familiares y amigos, en la localidad de El Resbalón, a causa de la creciente del arroyo San Francisco, ya que no aceptaron acudir al refugio municipal disponible.

Sin embargo se mantendrán disponibles 17 refugios en caso de que pueda surgir una contingencia mayor por el crecimiento de ríos y arroyos, lluvias y otro tipo de eventualidades.

Finalmente la dirección de Protección Ciudadana y Bomberos del estado de Nayarit dio a conocer que en Ixtlán del río por la noche del miércoles y madrugada del jueves llevaron a cabo labores de desazolve y atención en distintas colonias de este lugar.

Así como en sitios en las inmediaciones de la autopista hacia Guadalajara, por las corrientes de agua que se generaron tras las lluvias, y que provocaron deslaves e inundaciones, sin afectaciones humanas que lamentar.

DRV